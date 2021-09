Bezirksliga Nord

13:12 Uhr

SC Altenmünster am Boden

Am Boden zerstört war Fahad Barakzaie nach der 0:3-Pleite des SC Altenmünster gegen den TSV Ziemetshausen. Dino Tuksar will ihn aufrichten, Dominique Haselmeier (links) kann es noch gar nicht fassen.

Plus Beim 0:3 gegen den TSV Ziemetshausen läuft alles schief. Es fehlt aber auch die richtige Einstellung, Laufbereitschaft und Kämpferherz

Keine zwei Meinungen gab es bei den Anhängern des SC Altenmünster, wenn sie nach der 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Ziemetshausen das Spiel ihrer Mannschaft beurteilen mussten: Von „Kreisklasse“ bis „Geht gar nicht“ war die Rede. Auch das Wort „Lethargie“ machte die Runde und traf den Nagel wohl auf den Kopf. Selten hat man in den vergangenen Jahren auf dem Sportplatz am Hennhofer Weg von den Gastgebern so eine Leistung gesehen, bei der die Rädchen überhaupt nicht ineinandergriffen und der Aufsteiger aus Ziemetshausen somit leichtes Spiel hatte, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

