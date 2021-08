SC Altenmünster läuft im Derby ins Leere

Plus Nach 0:2 gegen Wertingen war die Stimmung beim Träger der Roten Laterne so mies wie das Wetter.

Derby verloren, Rote Laterne übernommen - die Stimmung beim SC Altenmünster war nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen den TSV Wertingen so mies wie das Wetter. Kein Wunder, dass einige Spieler der Gastgeber schnell das Weite suchten, um das zuvor Geschehene auf dem nassen Rasen so schnell wie möglich zu vergessen. Den verdienten Sieg der Gäste musste Altenmünsters Abteilungsleiter Oliver Osterhoff neidlos anerkennen, wenngleich er treffend bemerkte: „In einigen Situationen haben wir es denen auch viel zu einfach gemacht.“