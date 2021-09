Bezirksliga Nord

12:07 Uhr

SC Altenmünster mit dem letztem Tropfen Sprit ins Ziel

Beim 2:0-Sieg des SC Altenmünster in Nördlingen half auch Muhammed Sanyang aus der zweiten Mannschaft (Mitte) mit.

Plus Aufatmen: Mit 2:0-Sieg beim TSV Nördlingen II wurde die Punkt- und Torflaute beendet

Als Schiedsrichter Jan Niklas Eichholz auf dem Nebenplatz im Rieser Sportpark die Bezirksligapartie zwischen der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen und dem SC Altenmünster nach 95 Minuten beendete, da mussten etliche Akteure der Gäste am Boden liegend kräftig nach Luft schnappen. Ausgepumpt und völlig erschöpft konnte kaum ein Spieler den 2:1-Sieg zunächst genießen. Vor allem in der Schlussphase hing der Erfolg am seidenen Faden, als bei Altenmünster sichtlich die Kondition und somit auch die Konzentration mehr und mehr nachließen.

