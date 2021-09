Bezirksliga Nord

04.09.2021

Schockmomente für den TSV Meitingen

Plus Nach dem 2:2 in Wertingen kann man den Aufstieg wohl abhaken

Von Nicolai Vrazic

Die Reaktion auf die 0:5-Klatsche in Aindling blieb aus. Der TSV Meitingen konnte auch beim TSV Wertingen nicht gewinnen. Die Lechtaler verabschieden sich mit einem 2:2-Remis vorerst aus dem Aufstiegsrennen, auch weil die Konkurrenz an der Spitze keine Federn lässt. Nach zwei Niederlagen in Folge sehen die Lechtaler bereits früh in dieser Saison ihre Aufstiegsambitionen schwinden.

