Streber gegen Problemfall

Plus Die Ausgangslage vor dem Landkreisderby FC Horgau gegen TSV Meitingen könnte unterschiedlicher nicht sein. Für die Lechtaler ist ein Erfolg zwingend notwendig

„Die Krönung einer zufriedenstellenden Hinrunde.“ Für Horgaus Spielertrainer Franz Stroh ist das Landkreis-Derby am Sonntag (14 Uhr) gegen den TSV Meitingen etwas ganz besonderes. „Immerhin sind sie die einzige Mannschaft, die zu Beginn offen ihre Ambitionen kundtat“, erklärt der 38-Jährige, der trotz jüngster Negativ-Erlebnisse der Lechtaler eine qualitativ hochwertige Mannschaft erwartet.