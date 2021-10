TSV Meitingen am Boden zerstört

Plus Nach der 3:4-Heimschlappe gegen den Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg trennen den einstigen Aufstiegsfavoriten nur noch vier Zähler von der Abstiegsrelegation

Nun ist das Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Ohne den privat verhinderten Cheftrainer Paolo Mavros verlor der TSV Meitigen gegen den Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung mit 3:4 auf eigenem Grün. Der so hoch gehandelte Favorit auf die Meisterschaft blickt nun sogar dem Abstieg entgegen.