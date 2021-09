Bezirksliga Nord

11:20 Uhr

TSV Meitingen spielt wie ausgewechselt

Markus Gärtner brachte den TSV Meitingen beim 4:2-Sieg in Nördlingen mit einem Kopfball in Führung. Rechts der zweifache Torschütze Denis Buja.

Plus Der Meisterschaftsfavorit kickt plötzlich befreit auf. 4:2-Sieg in Nördlingen

Von Nicolai Vrazic

Nach sechs Partien und lediglich acht Zählern hat man beim hoch gehandelten TSV Meitingen das Thema Aufstieg erst einmal in die Schublade gepackt. Und prompt spielten die Lechtaler am gestrigen Donnerstagabend im Nachholspiel gegen den TSV Nördlingen II wie ausgewechselt, als wäre ein gewisser Druck von dessen Schultern abgefallen. Nach vier Spielen ohne Sieg verschafften sich die Schützlinge von Trainer Pavlos Mavros mit einem souveränen 4:2-Erfolg eine gute Ausgangsposition für das Spiel gegen Tabellenführer VfL Ecknach am Sonntag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen