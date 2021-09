Unfassbar! Meitinger 1:6-Pleite

Plus TSV Meitingen fällt im Spitzenspiel gegen den TSV Hollenbach in sich zusammen wie ein Kartenhaus und erlebt ein grandioses Heimdebakel

Dem TSV Meitingen und seinen Verantwortlichen dürften nach der 1:6 (0:1)-Niederlage im „Spitzenspiel“ gegen den TSV Hollenbach die Kinnlade runtergefallen sein. Denn es fehlten bei den Lechtalern nicht nur einige Spieler, sondern viel schlimmer noch die richtige Einstellung und Körperspannung, die für eine Begegnung solch hoher Brisanz von Nöten gewesen wären.