„Wir hatten uns Anderes erhofft“

In Meitingen wird nach verpatztem Saisonstart kräftig geackert

Als einziges Team in der Fußball- Bezirksliga Nord hatte der TSV Meitingen den Aufstieg klar als Saisonziel ausgegeben. Doch nach einem Leistungstief kurz nach Saisonbeginn und zwischenzeitlich nur mageren acht Punkten nach sechs Spielen wurde man den eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht. „Für uns war zwischenzeitlich natürlich große Unzufriedenheit da, weil wir uns Anderes erhofft hatten“, offenbart jetzt Co-Spielertrainer Denis Buja vor der Partie gegen den FC Mertingen (Sonntag, Anpfiff 15 Uhr).

Der 34-Jährige hatte am vergangenen Wochenende Headcoach Paolo Mavros vertreten und mit zwei goldrichtigen Einwechslungen maßgeblich zum 2:1-Sieg gegen Tabellenführer VfL Ecknach beigetragen. „Dass die Stimmung mittlerweile wieder richtig gut ist, dürfte kein Geheimnis sein“, schmunzelt Buja nach zwei souveränen Darbietungen. Der 34-Jährige führt im Übrigen mit sieben Treffern die Torschützenliste an. Der TSV Meitingen ist somit wieder in der Spur.

Zwar hat Abteilungsleiter Torsten Vrazic die Aufstiegsambitionen begraben, doch die Leistung gegen Ecknach war ein klares Ausrufezeichen, zu was die Lechtaler im Stande sind. „Aber das alles bringt uns auch nur etwas, wenn wir gegen Mertingen nachlegen“, appelliert Buja an seine Mannschaft. Die Vorbereitung auf den Tabellenvierzehnten unterschied sich aber überraschend wenig zu der gegen den Tabellenführer die Woche zuvor. Auch die Frequenz im Training wurde ganz oben gehalten. „Mertingen hat dieselbe Philosophie und beinahe den gleichen Spielstil wie Ecknach. Da muss schon jeder von uns seine Aufgabe erfüllen, wenn wir das erfolgreich gestalten möchten“, verbirgt Buja seinen Respekt vor der Aufgabe beim FC Mertingen nicht. Der TSV Meitingen kann jedoch auf seinen vollen Kader zurückgreifen. Auch Trainer Mavros ist zurück am Spielfeldrand. (vra)