„Wir sind keine Träumer, sondern Realisten“

Der FC Horgau ist voller Vorfreude auch die nächsten Wochen

„Hinfahren. Alles reinschmeißen. Schauen, was dabei herumkommt.“ Der Matchplan des FC Horgau vor der Partie gegen den TSV Aindling (Sonntag, 17 Uhr) ist an Einfachheit nicht zu überbieten. Und dennoch scheint gerade diese Unbekümmertheit und Bescheidenheit dem Aufsteiger gutzutun.

Fünf der letzten sechs Spiele konnte die Mannschaft von Franz Stroh für sich entscheiden und sich für einen Aufsteiger eine sehr komfortable Ausgangssituation vor den nächsten Aufgaben erarbeiten. „Uns ist schon bewusst, gegen wen wir da spielen. Uns erwarten viele erfahrene Spieler aus höheren Liegen. Wir wissen aber auch, dass wir in der Lage sind, überall etwas zu holen. Umso größer ist die Vorfreude“, erklärt der 38-Jährige gelassen.

Sämtliche Lobpreisungen und Zukunftsszenarien möchte Stroh hingegen sofort im Keim ersticken. „Wir sind keine Träumer, wir sind Realisten“, stellt er klar. Auch wenn man gerade oben mitmischt, erinnere sich Stroh gut an eine Kreisliga-Saison, als die Rothtäler auf einem Abstiegsplatz standen und in der Rückrunde alles gewannen. Dies könne ihnen in diesem Jahr ebenfalls widerfahren, nur andersherum. „Dementsprechend werden uns solche Utopien nicht aus der Ruhe bringen, selbst wenn wir die letzten Spiele bis zur Winterpause auch noch gewinnen werden“, ergänzt der 38-Jährige.

Gegen Aindling wird Stroh womöglich auf seine Schlüsselfigur Fabian Tögl verzichten müssen. Das sieht er aber mittlerweile gelassen. „Wir sind aktuell so gefestigt, dass uns so etwas nicht die Identität raubt. Jeder springt für den anderen in die Bresche“, spielt Stroh auf Thomas Martinek an, der in der vergangenen Woche mit vier Treffern der zweiten Mannschaft zum Sieg verholfen hat. Aber auch Torhüter Felix Häberl zählt zu den Erfolgsgaranten.