18:29 Uhr

Biberbach fühlt sich zu sicher

Nach einer 3:1-Führung muss der Landesliga-Aufsteiger noch eine bittere 3:4-Heimniederlage im Derby gegen den SSV Anhausen hinnehmen

Eine bittere Heimniederlage mussten die Fußball-Frauen des SC Biberbach im Landesliga-Landkreisderby gegen den SSV Anhausen hinnehmen. Nach einer 3:1-Führung unterlagen sie noch mit 3:4. Im Bezirksliga-Duell trennten sich Absteiger CSC Batzenhofen-Hirblingen und Aufsteiger SV Thierhaupten 3:3.

Landesliga

SC Biberbach – SSV Anhausen 3:4 (2:1). Das Spiel begann hektisch auf beiden Seiten, wobei die Gäste sich körperlich in einigen Zweikämpfen durchsetzen konnten. Anhausen gelang dann in der 14. Minute der Führungstreffer zum 1:0 durch Lena Wiedenmann nach einem Freistoß.. Nach schöner Kombination schob dann Janina Schenk den Ball zum Ausgleich ins lange Eck (33.). Trotz Ausgeglichenheit gelang Lena Haupt dann durch einen öffnenden Pass von Antonie Steppich der 2:1-Führungstreffer kurz vor der Halbzeit (42.). Nach dem Wiederanpfiff war es wiederum Lena Haupt, die zum 3:1 traf. Zu sicher waren sich die Biberbacher Damen nach dem Treffer und so wurden sie auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und ließen immer mehr Chancen zu. Auch in Hälfte zwei kamen die Anhauser Damen vor allem durch Standards gefährlich vors Tor. Im Zehnminutentakt erkämpften sich die Gäste nach Führung der Biberbacher Damen ein Tor nach dem anderen durch Sabine Custodis (59.), Isabella Schalk (70.) und Maria Schimunek (80.). Bitter erschien der Endstand am Ende der Partie aus Sicht der Biberbacherinnen. (lh-)

Bezirksliga

CSC Batzenhofen-Hirblingen – SV Thierhaupten 3:3 (2:2). Optimal startete die Heimelf in die die neue Saison. Anja van der Werf traf bereits in der zweiten Minute zur Führung. Doch der Gast zeigte sich nicht lange geschockt und kam nur wenige Minuten später durch Vanessa Ziegelmayr zum Ausgleich (10.). Es entwickelte sich ein flottes Spiel. Nach einer halben Stunde setzte sich Sarah Halbritter im Strafraum durch – 1:2. Doch die Antwort des CSC folgte prompt. Melanie Knie sorgte mit einem wunderschönen Distanzschuss für den Halbzeitstand (37.). Kurz nach Wiederbeginn traf Annika Bücherl zum 3:2 (49.). Doch die Gäste blieben durch ihre beiden sehr agilen Angreiferinnen stets gefährlich. Vanessa Ziegelmayr sorgte erneut für den Ausgleich (63.). Im weiteren Verlauf hatten beide Teams durchaus noch Möglichkeiten. Die größte Chance fiel dabei der eingewechselten Jaqueline Royla im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße. In der letzten Spielminute trudelte der Ball jedoch neben das Tor. (kajü)

