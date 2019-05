vor 53 Min.

Bierdusche für den Meistertrainer

Der TSV Steppach schafft mit einer blutjungen Truppe den Durchmarsch von der B-Klasse in die Kreisklasse

Der TSV Steppach darf jubeln. Mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Haunstetten II machten die Schützlinge von Jürgen Rößle ihr Meisterstück in der Fußball-A-Klasse Mitte. Die blutjunge Mannschaft war nach dem vor drei Jahren begonnenen Umbruch erst in der vergangenen Saison aus der B-Klasse aufgestiegen und marschierte schnurstracks in die Kreisklasse durch.

Erwähnenswert dabei ist, dass dieser Erfolg fast ausschließlich mit dem eigenen Nachwuchs erreicht wurde. Die Jugendarbeit der letzten zehn Jahre beim TSV Steppach und der JFG Schmuttertal 07 zahlen sich nun aus. Einen großen Anteil hat hierbei auch Jürgen Rößle. Er war von Anfang an dabei, betreut und trainiert einige Jungs schon seit circa zwölf 12 Jahren. Das wird er auch weiter tun, denn das gesamte Trainerteam wird auch in der kommenden Saison die Kommandos bei den Sandberg-Brasilianern geben. Jürgen Rößle, Stefan Sieber, Matthias Brandl und Matthias Weilbach setzen ihre erfolgreiche Arbeit fort. Sie alle haben einen Bezug zum TSV und zur JFG. Sieber und Brandl trainierten diverse Jugendteams, und Weilbach spielte in der Jugend des TSV. Um diesen Erfolg auf gesunde Beine zu stellen und damit er noch möglichst lange anhält, stellt sich die Fußballabteilung organisatorisch neu auf. Bei der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung am Donnerstag, 23. Mai, um 20.30 Uhr im Sportheim der Fußballer stehen Neuwahlen an.

TSV Steppach – FC Haunstetten II 5:0 (3:0). Dank des 5:0-Heimerfolgs gegen den FC Haunstetten II ist Steppach endgültig Meister. Für den TSV trafen: Alex Federle (zweifach), Johannes Steinleitner, Felix Simon und Maxi Weidt.

FC Hellas Augsburg – TSV Leitershofen II 2:1 (0:0). Günther Tischendorfs Treffer war für Leitershofen II letztlich zu wenig.

BCA Oberhausen – SpVgg Westheim II 2:1 (0:0). Christian Mayer brachte die Gäste zwar in Durchgang eins in Front, dennoch reichte es letztlich nicht zu einem Sieg der Westheimer Reserve. (AL).

Gold-Blau Augsburg – SpVgg Deuringen 4:2 (0:0). Mit 2:4 musste sich Deuringen dem Tabellendritten Gold-Blau Augsburg geschlagen geben. (AL).

