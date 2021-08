Mit fleißiger Heimarbeit zum Grüngurt

Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es in Erlingen wieder einen Präsenzlehrgang

„Nach einer coronabedingten gefühlten Ewigkeit konnte wieder ein „face-to-face“ Budoseminar durchgeführt werden und alle stellten dabei fest, dass die Sehnsucht trotz Online-Training sehr groß war, sich persönlich wiederzusehen“, freute sich Seminarleiter Wolfgang Wimmer.

Zahlreiche Budofreunde ergriffen die Möglichkeit, an einem Shingitai Ryu Iaido Seminar beim 2. Soke dieses Ryu, So Shihan Wolfgang Wimmer, in der Erlinger Sporthalle teilzunehmen. Dabei galt es, die gültigen Hygieneverordnungen zu beachten und somit waren auch die Teilnehmerplätze limitiert. Die vielen Online-Trainings, zum Teil „Privattraining“ unter So Shihan Wimmer hatten sich bei einigen Teilnehmern ausgezahlt, denn dadurch konnte der Grundstock dafür gelegt werden, dass Robert Schötz, Julia Schießl und Anne-Marie Kienzle durch ihre fleißige „Heimarbeit“ sich nach zum Teil zwei Jahren den künftigen Anforderungen zur nächsthöheren Stufe, dem Grüngurt, stellen konnten. Nach einem lehrreichen Tag, unterbrochen nur von Lüftungspausen, tauschte man sich im gegenseitigen Gespräch aus – verbunden mit dem Wunsch, sich sobald als möglich wieder zu treffen und zu trainieren. (peh)