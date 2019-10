00:04 Uhr

Charly Brown ist nicht zu bremsen

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel übernimmt die BG Leitershofen/Stadtbergen die Tabellenführung in der 1 . Regionalliga. Neuzugang aus USA überragt mit 35 Punkten

Mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel haben sich die Basketballer der BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen die Tabellenführung in der 1. Regionalliga Südost erobert. Am Samstagabend bezwang man den BC Hellenen München in der Stadtberger Sporthalle mit 93:78 (37:37) und profitierte von der zeitgleichen Niederlage des bisherigen Tabellenführers VfL Treuchtlingen gegen den TTL Bamberg.

Die Kangaroos mussten auf den verletzten Milan Tesic verzichten. Trotzdem kam die BG gut ins Spiel, führte rasch mit 20:11. Danach stotterte der Leitershofer Motor aber doch erheblich und die Gäste wendeten das Blatt (26:32/15.). Während der gesamten ersten Spielhälfte fehlte es den Stadtbergern an der Intensität in der Verteidigung. Es wurde viel zu wenig Druck auf die Angriffe des Gegners ausgeübt, der vielfach zu leichten Körben kam und sogar weitere gute Chancen vergab. Es ist eine alte Regel im Basketball, dass mangelnde Verteidigung auch die eigenen Angriffsbemühungen lähmt. Dies bekamen die rund 350 Fans in der Halle in dieser Phase deutlich zu sehen. Bis zur Halbzeit konnte man das Spiel aber zumindest wieder auf Gleichstand stellen.

Die Ansprache des Trainerduos Bekic und Matic in der Halbzeitpause schien aber dann auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Die Kangaroos kamen weitaus aggressiver aus der Kabine. Der gutaufgelegte Charlie Brown führte nun sehr gut Regie und auch im Angriff lief der Ball nun deutlich flüssiger. Die Münchner schwächten sich dann auch noch selbst, als Aufbauspieler Apostolos Diamantis mit einem unsportlichen und darauf folgenden technischen Foul frühzeitig vom Feld musste. Die BG nutzte dies aus und baute den Vorsprung bis Ende des dritten Viertels auf 71:62 aus.

Kurz darauf führte man sogar mit 13 Punkten Vorsprung, ehe die tapfer kämpfenden Oberbayern um ihre besten Spieler May und Ferri mit einem 8:0-Lauf nochmals Morgenluft witterten. Mit nun guter Verteidigung, in der sich der extra dafür eingewechselte Jonas Fiebich gute Noten verdiente, vermauerte die BG förmlich den eigenen Korb und brachte in den letzten Minuten dann den Sieg problemlos nach Hause. Kurz vor Schluss gelangen Center Richard Hofmann sogar noch seine ersten Regionalligapunkte.

Am kommenden Samstag geht es für die Leitershofer dann auswärts bei der DJK SB Rosenheim weiter. Dann wollen die Kangaroos natürlich den neu erworbenen Platz an der Sonne verteidigen.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Brown (35/3 Dreier), Adjankou, Sauer (10/1 Dreier), Fiebich, Uhlich (2), Londene (2), Hadzovic (11), Tomic (9/1 Dreier), Veney (9/1 Dreier), Hofmann (2), Richter (13/2 Dreier).

Weniger gut lief es für die zweite Mannschaft in der 2. Regionalliga-Süd beim Ligafavoriten Unterhaching. Insbesondere im zweiten Viertel erlebte man einen heftigen Einbruch und unterlag am Ende deutlich mit 65:110. Die U12 der Kangaroos gewann in der Bezirksoberliga gegen den TSV Nördlingen Mädchen mit 70:61. (asan)

