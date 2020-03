vor 1 Min.

Cool Swimming Cup: Wenn das Hallenbad bebt

Plus Beim internationalen Cool Swimming Cup des TSV Gersthofen stürzen sich 302 Teilnehmer zu Discomusik und Lichtshow in die Fluten. Warum der Wettbewerb so beliebt ist.

Von Jens Behning

Der internationale Cool Swimming Cup ist bei den angereisten Schwimmerinnen und Schwimmern vor allem wegen der attraktiven Wettbewerbsformate, der spannenden Atmosphäre und der hochwertigen Sachpreise sehr beliebt. Bereits zum 13. Mal verwandelte die Schwimmabteilung des TSV Gersthofen das Hallenbad in der Brucknerstraße mit Dutzenden Helfern und Unterstützern in eine beeindruckende Wettkampfarena mit Lichterschau, Nebelmaschine, Disco-Soundanlage und professionellem DJ.

An den Start gingen 25 Vereine mit 302 Schwimmerinnen und Schwimmern in insgesamt knapp 1800 Einzelstarts, die teilweise unter tosendem Applaus um die begehrten Podestplätze kämpften. Insbesondere bei den Staffelwettkämpfen, den Ausscheidungsrennen der besten zehn Schwimmerinnen und Schwimmer über 50 Meter Freistil und den spannenden Finalläufen über die Sprintdisziplinen 50 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil kamen sowohl die Finalteilnehmenden als auch alle Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die Atmosphäre in der zeitweise voll belegten Schwimmhalle war beeindruckend und kann in der Sendung „Land und Leute“ von Augsburg TV nachgeschaut werden. Startschwierigkeiten mit der neuen Zeitmessanlage Die Abteilung Schwimmen des TSV Gersthofen hatte trotz Wechsel der gesamten Führungsriege im vergangenen Jahr den Wettkampf mit der Unterstützung Dutzender Helfer und Sponsoren professionell organisieren können. Auch die Startschwierigkeiten mit der neu angeschafften vollelektronischen Zeitmessanlage des Bayerischen Schwimmverbandes für den Bezirk Schwaben führte lediglich zu kleinen Verzögerungen im Ablauf. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die erfolgreiche Durchführung schien sich auch sehr beflügelnd auf die Leistungen der 23 Gersthofer Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer auszuwirken. Die TSVler erkämpften 83 Medaillen und holten wiederholt den Staffelpokal. Erfolgreichste Schwimmerin aus Gersthofen holt acht Siege Vor heimischer Kulisse konnten auch die Jüngsten wie Marco Hübler (Jg. 2009) und Julia Huth (Jg. 2008) mit jeweils drei Bronze- und einer Silbermedaille glänzen. Emilio Hopfinger (Jg. 2008) erkämpfte sich bei allen acht Starts einen Podestplatz (3x Gold, 3x Silber und 2x Bronze). Sein zwei Jahre älterer Teamkollege Jannik Schreiber (Jg. 2006) bewies ebenfalls seine Leistungsfähigkeit mit Gold, Silber (3) und Bronze (3). Mit stets guter Laune und eisernem Willen triumphierte Lena Schweiger (Jg. 2007) gleich in acht Einzeldisziplinen und war damit erneut die erfolgreichste Gersthofer Schwimmerin. Jasmin Hübler (Jg. 2006) holte über 100 Meter Schmetterling Gold neben drei weiteren Bronzemedaillen. Akos Oroszlamos (Jg. 2005) wurde mit insgesamt drei Gold- und fünf Silbermedaillen belohnt. Sein älterer Bruder Tamas (Jg. 2003) setze sich mit drei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille ebenfalls sehr erfolgreich gegen die starke Konkurrenz durch. Jonas Zimmermann erschwamm über Freistil- und Rückendistanzen dreimal Gold und einmal Silber und gehörte mit mehreren Finalteilnahmen zu den schnellsten Schwimmern bei den Sprintdistanzen über 50 Meter. Frank Kurmyshkin (Jg. 2003) musste sich nur über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil mit der Silbermedaille begnügen und holte bei seinen anderen Starts souverän viermal Gold. Mit 20 Jahren bereits Routinier Anna Grimm (Jg. 2002) beeindruckte als eine der schnellsten Frauen im Wasser, insbesondere über die 50 Meter Sprintdistanzen und erreichte insgesamt sechs erste, zwei zweite und einen dritten Platz. Brust- und Freistilspezialist Martin Schmid (Jg. 2001) überzeugte abermals als Finalteilnehmer und in den Ausscheidungsrennen über 50-Meter-Freistil und erkämpfte sich insgesamt fünf erste, einen zweiten und einen dritten Platz in der Altersklassenwertung. Des Weiteren konnten sich Oliver Peetz (Jg. 2001) über 50 Meter Schmetterling und Kaja Bohlken (Jg. 2000) über 50 Meter Rücken jeweils über eine Bronzemedaille freuen. Routinier und ältester Gersthofer Schwimmer Fabian Miller (Jg. 1999) erschwamm über 200 Meter Lagen eine Bronze- und über 50 Meter Rücken eine Silbermedaille. Gastgeber müssen zum Schluss noch den Abbau stemmen Während die Gäste erschöpft den Heimweg antraten, stand den Gersthofer Schwimmern als Gastgeber noch ein kräfte- und zeitzehrender Abbau bevor, was die enorme Teamleistung aller Beteiligten auszeichnete. Die Trainerin und sportliche Leiterin Irina Bychkova war drei Tage im Dauereinsatz, aber sichtlich zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge.

