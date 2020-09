vor 6 Min.

Corona-Pause kann die Spitzenteams nicht stoppen

TSV Leitershofen fegt den TSV Diedorf vom Platz, FC Emersacker tut sich schwer

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest bleibt auch nach der Corona-Pause alles beim Alten. Die Spitzenteams FC Emersacker (1:0 gegen TSV Steppach) und TSV Leitershofen (5:1 gegen den TSV Diedorf) lösten ihre Aufgaben mehr oder weniger souverän. Im Tabellenkeller bringt der VfR Foret weiter kein Bein auf die Erde und verlor bei der SpVgg Bärenkeller mit 0:6. Für die TSG Stadtbergen gab es ein 1:1 beim SV Ottmarshausen.

(1:1). Nach der langen Corona-Zwangspause war die Situation zu Beginn der Partie angespannt. Das heimische Team fand dennoch gut ins Spiel und konnte durch einen Treffer von Tobias Senger in der 19. Minute in Führung gehen. Kurz vor der Halbzeit kassierten die Leitershofer dann aber den Ausgleich: Tobias Janetschek verwandelte zum 1:1 (41.). Über die gesamte zweite Halbzeit zeigten sich die Leitershofer von ihrer besten Seite. Durch Tore von Hakan Senyuva (64.), Max Wieland (75.), Aharon Schmid (82.) und Tobias Mayer (90.) gelang ein verdienter Sieg. – Zuschauer: 60.

(1:1). Die Partie endete leistungsgerecht mit einem Unentschieden. So konnten die Gäste mehr Spielanteile in der ersten Halbzeit für sich verbuchen, so dass sie verdient durch Johannes Renz in Führung gingen (10.). Den eher schmeichelhaften Ottmarshauser Ausgleich erzielte Lukas Stohr. Die zweite Hälfte dagegen dominierte der SVO und erspielte sich hier eins um andere Mal hochkarätige Torchancen, die jedoch im Ergebnis nicht erfolgreich genutzt werden konnten. – Zuschauer: 40. (uma)

(1:0). Von Anfang an spürte man, dass beide Teams unbedingt mit einem Sieg in die „Rückrunde“ starten wollten. In der 20. Minute erzielte Nicholas Brummer das Tor des Tages, indem er nach einer Ecke frei vor dem Tor stehend eine Schussflanke von Trainer Manfred Müller verwertete. Direkt im Anschluss hatte Steppach eine große Chance auf den Ausgleich – dem nächsten Tor näher war allerdings stets der FCE. Die dickste Chance hatte hierbei wiederum Müller, dessen Schuss kurz vor der Halbzeit von Steppachs Abwehrspieler von der Linie gekratzt wurde. Trotz verzweifeltem Anrennen des TSV in den Schlussminuten, rettete der FCE die knappe Führung über die Zeit. – Zuschauer: 110. (mzl)

Im Duell der Reserven endete auch die zweite Begegnung unentschieden. Das 0:0 war letztlich leistungsgerecht. War Neusäß über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, so hatten die Meitinger die klareren Torchancen. Fünf Minuten vor Spielende klärte der Neusässer Torsteher Tobias Kastenhuber gegen den frei stehenden Marin Peric glänzend. – Zuschauer 60. (azw)

(3:0). Nach einem ausgeglichenen Start, konnte die SpVgg Bärenkeller schnell das Zepter übernehmen: Stefan Strehler und Lucas Schmidt stellten innerhalb einer Minute (12.) auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Emil Bese das 3:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel stellten Matthias Lang (58.), Domenic Breitner (78.) und Danny Thomas (87.) den verdienten 6:0-Sieg her. – Zuschauer: 55.

(0:1). Ein Re-Start mit viel Luft nach oben. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams mit leichten Vorteilen für Auerbach. Fünf Minuten nach Seitenwechsel brachte Michael Hemm die Gäste mit einem fulminanten Schuss in Front. Eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das Ergebnis nach oben zu schrauben, ließen die Auerbacher leichtfertig liegen. In der Schlussphase kamen die Lützelburger besser ins Spiel und erzwangen mehrere Chancen. Ein elfmeterwürdiges Foul an Florian Kamissek wurde nach 81 Minuten nicht geahndet, jedoch eines an Julian Scheben. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Karg (88.). In den letzten Minuten wäre sogar noch ein unverdienter Heimsieg möglich gewesen. – Zuschauer: 88. (bph)

