vor 18 Min.

„Corona treibt seltsame Blüten“

Warum das Frauenfußball-Derby zwischen Biberbach und Anhausen abgesagt wurde. Darüber gehen die Meinungen auseinander

Von Oliver Reiser

Das Landkreisderby der beiden Landesligisten SC Biberbach und SSV Anhausen ist das Highlight im Frauenfußball im Augsburger Land. Bevor die beiden mit Abstand besten Mannschaften der Region jedoch aufeinandertreffen können, gab es zuletzt immer einige Probleme bei der Terminfindung. Mehrfach wurde das Heimrecht getauscht, zuletzt wurde das Derby sogar abgesagt. Über die Berechtigung dieser Absage gehen die Meinungen auseinander.

„ Corona treibt seltsame Blüten“, sagt Fabian Wolf, der Trainer des SC Biberbach, der nach zwei Aufstiegen in Folge in dieser Saison bisher noch keinen einzigen Punkt geholt hat. „Ich finde es verwunderlich, dass ein Fußballspiel wegen Corona abgesagt werden kann, obwohl die betreffenden Spielerinnen keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt hatten.“ Dennoch hatte Spielleiter Bernd Schreiber die Partie aufgrund des neu eingeführten Paragrafen 94, in dem es um Corona-Verdachtsfälle geht, abgesetzt. „Diese Regelung ist schlecht gemacht und hinterlässt einen faden Beigeschmack“, meint Wolf. „ich finde es traurig, dass Corona als Ausrede hergenommen und missbraucht wird.“ Sein Co-Trainer Andreas Küchelbacher ergänzt: Anhausen wollte das Spiel nämlich schon seit Wochen verlegen.“

Was war geschehen? Drei Spielerinnen des SSV hatten sich gemeinsam mit drei Kickern aus der zweiten Mannschaft am Freitagnachmittag auf einen Wochenendtrip auf eine Hütte in Tirol begeben. Um 19 Uhr kam dann die Nachricht, dass Tirol als Risikogebiet eingestuft wurde und sich Reiserückkehrer in Quarantäne begeben müssen. „Das hätte bedeutet, dass wir nur noch acht oder neun Spielerinnen zur Verfügung gehabt hätten“, berichtet Trainer Johann Wenni von großen Personalproblemen.

In der Tat: Mit Johanna und Katharina Kramer sowie Martina Micheler haben drei Kickerinnen währen der Corona-Pause aufgehört. Mara Radny hat sich beim Mountainbiken schwer verletzt, Tamara Schuster eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Zudem weilte Anna Kronwitter auf eine Trainerlehrgang, Maria Schimunk hat ihren Lebensmittelpunkt nach Würzburg verlegt.

Als Wenni davon erfahren hatte, dass sich seine Spielerinnen in Quarantäne begeben und testen lassen müssen, versuchte er zunächst den Gegner erreichen. Nachdem dies nicht gelungen war, informierte er den Spielleiter, der dann die Partie abgesagt hat. Die Anhauser müssen nun schleunigst entsprechende Nachwiese vom Gesundheitsamts vorlegen, sonst könnte ihnen ein Punktabzug drohen. Die Tests fielen bei den Frauen übrigens alle negativ aus. Lediglich einer der Männer erhielt einen positiven Befund. „In den Männermannschaften des SSV Anhausen konnten diese Ausfälle kompensiert werden“, versteht Fabian Wolf nicht, warum das nicht auch bei den Frauen der Fall hätte sein können.

Diese Vorwürfe findet Johann Radi unfair. Anhausens Trainer räumt zwar ein, dass die Sache blöd gelaufen ist, sagt aber: „Das hat sich keiner rausgesucht. Alle hätten lieber Fußball gespielt.“ Insbesondere Fabian Wolf. „Man kennt sich und schätzt sich gegenseitig“, sagt er. „und sieht sich vielleicht bald wieder.“ Bei vier Absteigern aus der Landesliga dürften sich das noch punktlose Schlusslicht aus Biberbach und der auf dem ersten Abstiegsplatz stehende und von großen Personalsorgen gebeutelte SSV Anhausen vielleicht in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga duellieren.

