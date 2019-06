vor 23 Min.

Cosmos verliert ersten Test und Torwart

TSV Gersthofen muss in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. TSV Neusäß mit torloser Nullnummer

Mit einer 1:3-Niederlage im Testspiel beim Bayernligisten TSV Nördlingen startete der SV Cosmos Aystetten in die neue Saison. Erfolgreicher waren der TSV Meitingen (4:1 beim TSV Friedberg) und der SC Altenmünster (3:1 bei der SG Röfingen/Konzenberg). Unentschieden spielten der TSV Neusäß (0:0 beim VfL Ecknach) und der TSV Gersthofen (2:2 beim FC Gundelfingen).

TSV Nördlingen – Cosmos Aystetten 3:1 (1:1). Trotz der Niederlage war man beim Landesliga-Absteiger mit dem Start zufrieden. „Leider haben wir uns durch zwei individuelle Fehler um ein Unentschieden gebracht,“ lautet das Fazit von Cosmos-Trainer Marco Löring. Der allerdings aus einem anderen Grund doch etwas nachdenklich wirkte. Torhüter Valentin Coca musste nach einer Viertelstunde verletzt vom Feld. Muskelfaserriss und Verdacht auf Achillessehnenriss lautete die erste Diagnose im Nördlingen Krankenhaus. Coca wurde allerdings anschließend von Ersatzkeeper Kevin Kloss glänzend vertreten Die Cosmonauten begannen mit den drei Neuzugängen Fabian Krug, Marcel Burda und Niklas Kratzer in der Anfangsformation, später kam auch noch Max Köhler dazu. Zufrieden sein konnte auch Benni Schmoll. Nach seinem zweiten Kreuzbandriss und einer Meniskus-Operation im vergangenen Februar feierte der Abwehrspieler in den letzten 20 Minuten sein Comeback. Lange Zeit konnten die Gäste im Rieser Sportpark mit dem Bayernligisten mithalten. Zwar brachte Alexander Schröter (7.) die Hausherren in Führung, doch durch einen herrlichen Freistoß glich Robert Markovic-Mandic bereits nach 14 Minuten aus. In der Schlussphase gelang den Riesern durch zwei Treffer von Michael Meir (72. und 77.) schließlich doch noch ein 3:1-Sieg.

Am morgigen Dienstag (19 Uhr) empfängt Aystetten mit Türkspor Augsburg einen weiteren Bayernligisten. (oll)

TSV Friedberg – TSV Meitingen 1:4 (1:4). Friedbergs Trainer Ali Dabestani ärgerten die ersten 20 bis 30 Minuten, die man „komplett verschlafen“ habe. „Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber nach einer halben Stunde lagen wir schon mit 0:4 hinten“, so Dabestani. Nemanja Ranitovic (1.), Matthias Schuster (14.), Alexander Heider (27.) und Neuzugang Florian Heiß (32.) hatten für die Mavros-Schützlinge getroffen. Bunk sorgte schon vor der Pause (36.) für den Endstand. Friedberg hatte nach dem Wechsel Chancen, allerdings war die Verwertung der Möglichkeiten das Problem. (AL)

VfL Ecknach – TSV Neusäß 0:0. Während die Gastgeber 21 Mann für dieses Testspiel aufgeboten hatte und zur Pause zehn Mal wechselten, konnte Ciro Ciano, der den erkälteten Chefcoach Charly Pecher vertrat, nur auf drei Auswechselspieler zurückgreifen, denn Andreas Kastenhuber verletzte sich beim Aufwärmen. Bei hohen Temperaturen wurde von beiden Seiten um jeden Ball gekämpft. So war ein Testspielcharakter teilweise nicht zu erkennen. Raphael Schimunek organisierte seine Abwehr zuverlässig, deshalb endeten die Angriffe der Ecknacherhäufig am Strafraum. In der letzten Viertelstunde konnte Neusäß klare Tormöglichkeiten nicht in Treffer umsetzen. Trotzdem waren beide Seiten mit den gezeigten Leistungen zufrieden. (AL)

FC Gundelfingen – TSV Gersthofen 2:2 (1:0). Fast hätte der TSV Gersthofen das Spiel beim Landesligisten zu seinen Gunsten entschieden. Dass es am Ende nur ein 2:2 wurde, lag am Engagement von Peter Matkey, der in der Nachspielzeit den Ball nicht aufgab und mit letztem Einsatz noch auf Torschütze Tarik Öz brachte. FCG-Coach Martin Weng: „Der Gegner hatte die gleichen Bedingungen und hat 90 Minuten lang giftig dagegen gehalten. Die haben sich einfach durchgebissen.“ Wobei die Gundelfinger keineswegs lustlos auftraten und auch den besseren Start erwischten. Als TSV-Keeper Jürgen Engelleiter den Ball nicht zu fassen bekam, bedankte sich Rembold per Abstauber mit dem 1:0. Engelleiter machte seinen Fauxpas dann wett, als er gegen Philipp Schmid das scheinbar sichere 2:0 verhinderte (33.). Bei einer von insgesamt vier Trinkpausen machte dann Gersthofens Coach Mario Schmidt den Seinen Mut: „Jetzt sind wir besser drin im Spiel.“ Und dann drehten die Gäste die Partie. Erst schob Aykut Atay ein (84.), keine 120 Sekunden später stellte Mario Schmidt mit der Stirn den Spielverlauf auf den Kopf. Und der Vorsprung hatte eben bis zur 91. Minute Bestand. (wab)

SG Röfingen/Konzenberg – SC Altenmünster 1:3 (1:1). Insgesamt 19 Spieler setzte SCA-Spielertrainer Peter Ferme im ersten Testspiel beim Kreisklassisten ein. Kein Wunder, dass der Spielfluss beim Bezirksligisten noch zu wünschen übrig ließ und auch die Hausherren zu guten Torchancen kamen. Altenmünster ging durch Mohamed Mammoud in Führung (21.), mit dem Pausenpfiff glich Röfingen aus. Im zweiten Abschnitt lief der Ball besser durch die Reihen der Gäste, für die Simon Seiter (53.) und Patrick Pecher (76.) zweimal erfolgreich waren. (her)

