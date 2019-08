vor 26 Min.

„Das Allgäu ist immer so ’ne Sache“

Der TSV Neusäß und der SV Cosmos Aystetten müssen reisen. Beide wollen endlich den ersten Sieg in dieser Saison holen

Der Spielplan der Fußball-Bezirksliga Süd hat es so gewollt, dass der TSV Neusäß und der SV Cosmos Aystetten immer gemeinsam entweder auswärts oder zuhause antreten. An diesem Wochenende gehen beide Teams auf Reisen. „Das Allgäu ist immer so eine Sache“, mutmaßt Aystettens Coach Marco Löring, dass auf die beiden Landkreisvertreter keine Spaziergänge warten.

Am vergangenen Wochenende musste Aufsteiger Neusäß ordentlich Lehrgeld bezahlen. Bei der 0:2-Niederlage in Ottobeuren bekam der TSV überhaupt keinen Fuß in Türe. Insbesondere in der Offensive fehlt die Kaltschnäuzigkeit und die Erfahrung. Jetzt fordert Co-Trainer Frank Lehrmann eine Reaktion – und mindestens einen Punkt. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht agil genug, zu weit von den Männern weg und sind daher nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sie waren schlichtweg gedanklich als auch läuferisch einfach zu schnell für uns“, musste Lehrmann zugeben und begab sich umgehend auf Ursachenforschung. Einen Grund für die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, wie kurz vor Schluss, als der Ball bereits auf der Torlinie der Ottobeurer kreiste, sieht er in der fehlenden Erfahrung der Mannschaft. „Es fehlt einfach noch der ein oder andere erfahrene Spieler“, so der 33-Jährige.

Stammspieler mit guten Qualitäten wie Emanuel Blenk, Sascha Tesic (beide Urlaub), Tim Hofbauer (Knöchelprobleme), Ermias Gebisso (privat) wurden schmerzlichst vermisst. Zu allem Übel hat sich Raphael Schimunek in Ottobeuren in der Schlussphase einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Hinzu kam das Pokalspiel gegen den TSV Leitershofen, das man zwar mit 3:1 gewann, aber neben dem Ligabetrieb zusätzlich schlauchte. „In der Summe war das von allen Beteiligten dann zu wenig, einschließlich von mir. Jetzt heißt es Reaktion zeigen, Kopf nicht hängen lassen und Mund abwischen“, setzt Lehrmann einen Haken unter die erste Saisonniederlage. Mit dem TSV Babenhausen erwartet der 33-Jährige einen Gegner wie Ottobeuren, mit ähnlich starker DNA. „Sie kennen sich seit Jahren, sind daher von den Abläufen, gedanklich und auch fußballerisch eine gute Truppe“, so Lehrmann. „Wir müssen es so angehen, wie zu Beginn gegen Cosmos Aystetten. Ich will etwas mitnehmen.“ (vra)

Nach dem BSK Olympia Neu-gablonz hat der Landesliga-Absteiger mit dem letztjährigen Vizemeister einen weiteren Mitfavoriten vor der Brust. Trainer Marco Löring stört das nicht. Aber: „Früher oder später sollten wir jetzt anfangen Punkte zu holen. Langsam wird es Zeit, dass wir das Tor treffen. Dann klappt das auch mit dem ersten Dreier.“ Bisher haben die Seinen erst einmal ins gegnerische Netz getroffen. In Erkheim fehlen neben Dejan Mijailovic (Schambeinentzündung), Max Klotz (Faserriss) und Paul Zeller (Syndesmosebandriss) mit Max Drechsler (privat verhindert) und Thomas Hanselka (Urlaub) auch zwei Stürmer. Dafür kehrt Daniel Michl aus dem Urlaub zurück und auch Niklas Kratzer hat nach seiner Viruserkrankung wieder mit dem Training begonnen. (oli)

