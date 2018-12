18:37 Uhr

Das Dutzend wird nicht vollgemacht Lokalsport

Nach elf Siegen in Folge reißt die Serie der BG Leitershofen/Stadtbergen. Einen Tag später kann doch gejubelt werden

Von Oliver Reiser

Nach elf Siegen in Folge ist die Serie der Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen gerissen. Das Dutzend konnte nicht vollgemacht werden, weil die ausgebufften Routiniers von Hapa Ansbach einfach einen Tick bissiger und treffsicherer waren. Doch auch in der Niederlage zeigte man bei den Kangaroos Größe. „Auch eine Spitzenmannschaft kann mal verlieren. Gratulation an den Gegner“, ließ Abteilungsleiter und Hallensprecher Hans Kiesling unmittelbar nach der Schlusssirene über Mikrofon verlauten. Und nachdem die erste Enttäuschung über die 92:105-Heimniederlage und die damit wohl entgangene Herbstmeisterschaft in der 1. Regionalliga Südost verflogen war, wurde die Mannschaft von über 600 Zuschauern mit viel Beifall aus dem Jahr 2018 verabschiedet.

„Das Ziel der Saison ist, die Halle wieder voll zu bekommen und unter den Top Fünf mitzuspielen“, so Teammanager Andreas Moser. „Diese Ziele haben wir in der Hinrunde erreicht und wir werden natürlich alles versuchen, dass wir dies auch im April nach dem 26. Spieltag sagen können.“ Er bedankte sich bei der Mannschaft, die großen Sport geboten hat, bei den vielen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund und natürlich bei den tollen Fans, die auch gegen Ansbach alles gaben. Diesmal allerdings vergeblich.

Maßgeblichen Anteil am bisherigen Stadtberger Höhenflug hat das kleinste Kangaroo: Neuzugang CJ Carr. Der nur 1,73 Meter große US-Boy, der wie ein Kolibri durch die Reihen seiner oft 30 Zentimer größeren Gegenspieler schwirrt, überzeugte gegen Ansbach erneut mit 37 Zählern. Der von Stefan Goschenhofer gecastete Sensationstransfer glänzt aber nicht nur auf dem Spielfeld, sondern erfreut sich auch darüber hinaus höchster Beliebtheit und Wertschätzung, zum Beispiel als Basketball-Coach an den Neusässer Schulen.

Auch gegen Ansbach, in der Tabelle nur auf Rang neun geführt, sah es zunächst so aus, als ob die Kangaroos nach einem ruckeligen Start das Momentum auf ihre Seiten ziehen könnten. Der anfängliche Rückstand wurde aufgeholt, dann zog man auf 28:22 davon, ehe die Gäste nach einer äußerst kleinlichen Entscheidung der Unparteiischen unter gellenden Pfeifkonzert mit drei Freiwürfen zum 28:25 nach dem ersten Viertel verkürzen konnten. Die BG Leitershofen/Stadtbergen baute dann ihren Vorsprung wieder auf 43:33 aus, konnten jedoch nie entscheidend davonziehen, weil die Schiedsrichter die Härte der Gäste, die den Spielfluss der Kangaroos mit allen Mitteln zu verhindern wussten, nie wirklich unterbanden. Jaime Leon Gonzales und Ercan Aydin zogen sich damit – ebenso wie das Ordnungsamt der Stadt, das zuletzt zahlreiche Knöllchen an Falschparker rund um die Stadtberger Sporthalle verteilte – den Zorn der BG-Fans zu. Die Chadwick-Schützlinge ließen sich dadurch aus dem Rhythmus bringen, haderten mit den Unparteiischen und sich selbst. So war der Vorsprung bis zur Pause auf zwei Punkte geschrumpft.

Das wäre alles noch im grünen Bereich gewesen, wenn nicht die Ansbacher eine wahre Sternstunde erwischt hätten. Während sie mit einer einer engmaschigen und knochenharten Verteidigung die Kangaroos vom eigenen Korb fern hielten, fanden ihre Distanzwürfe mit traumwandlerischen Treffsicherheit in die Leitershofer Reuse. 64 Prozent betrug die Quote jenseits der 6,75-Meter-Linie. Im bisherigen Saisonverlauf wies die Mannschaft von Trainer Martin Ides hier lediglich 28 Prozent in der Statistik auf. Vor allem Dank des starken Dominik Veney rettete Stadtbergen aber eine 75:74-Führung ins Schlussviertel. Obwohl der Motor nicht mehr so richtig rund lief, waren die Fans noch zuversichtlich.

Die spielentscheidende Sequenz dann in der 34. Minute: Ansbach traf per Dreier zum 81:79. Der Bonusfreiwurf wurde zwar vergeben, doch der Tipp-In versenkt, wodurch zwei Punkte dazukamen. Im Gegenzug vergab die BG einen Dreier und Ansbach kontert mit einem weiteren Dreier zum 86:79. Von diesem 0:8-Nackenschlag innerhalb von 20 Sekunden erholte sich Kangaroos dann nicht mehr. Nach einer glänzenden Abwehraktion von Bernhard Benke konnte man drei Minuten vor dem Ende wieder auf 89:92 verkürzen. Doch insgesamt agierte man in der Schlussphase zu hektisch und so spielten die Franken das Match mit ihrer ganzen Routine zu Ende. Im Vergleich zu einigen Spielen der Vergangenheit, als die BG in der Schlussphase zulegen und die Entscheidung zu ihren Gunsten herbeiführen konnten, fehlten diesmal die letzten Körner und auch die Psyche, das Spiel noch einmal drehen zu können.

Die gute Nachricht zum Schluss: Die Kangaroos sind trotzdem Herbstmeister, weil auch Konkurrent Oberhaching gestern verlor.

BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen: Carr (37/3 Dreier), Zink (2), Benke (4), Behnisch, Londene (2), Veney (16/4 Dreier), Hadzovic (12), Tesic (2), Richter (17/4 Dreier).

