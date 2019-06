00:04 Uhr

Das Feuer brennt nicht nur auf dem Spielfeld

Großartige Erlebnisse hatten die D-Junioren des TSV Leitershofen bei einem Turnier in Mammendorf.

TSV Leitershofen beim Turnier in Mammendorf

Bereits zum vierten Mal trat die D-Jugend des TSV Leitershofen auf dem Pfingstturnier in Mammendorf an. Diesmal spielte das Wetter perfekt mit und das Zeltlager wurde zum Abenteuerspielplatz für die heranwachsenden Fußballer und ihre Betreuer. Zwischen den Spielen und vor allem abends hatten die Kicker auch neben dem Fußballplatz vier Tage lang viel Spaß und konnten sich austoben.

Nachdem im letzten Jahr das Turnier von der Leitershofer Mannschaft gewonnen wurde, war dieses Jahr klar, dass es wesentlich schwerer werden würde. In der ersten Garde der D-Jugend spielte ausschließlich der junge Jahrgang 2007 und somit ging es fast ausschließlich gegen ältere Spieler. Die Spiele verliefen trotz Altersnachteil sehr ausgeglichen und so manches Spiel wurde gewonnen. Diesmal stand nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern auch ein Dazulernen für das kommende Jahr, in dem dann gegen gleichaltrige Mannschaften wieder der Turniersieg als Ziel vorgesehen ist.

Ein Highlight neben dem allabendlichen Lagerfeuer war ein Besuch des bekannten Freibades zwischen den Spielen. Das darauffolgende Spiel wurde von den Jungs und Lisa auch prompt gewonnen.

Die Mannschaft um die Trainer Manfred Stiegel und Frank Mohler sucht für die kommende Saison noch Spieler der Jahrgänge 2007 oder 2008. (tsvl-)

