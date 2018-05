Das Tief in Thierhaupten ist überwunden

vor 37 Min.

Vereinsmitglied Alexandra Stocker will auf Santara mitmischen.

Reitsport: Für Turnier kann nicht mehr nachgemeldet werden

Von Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag findet am Wochenende 31. Mai bis 3. Juni das diesjährige Dressur- und Springturnier des Reitvereins Thierhaupten auf der Reitanlage Meir statt. Das Nennzahlentief vom letzten Jahr durch überschneidende Veranstalter konnte mit diesem Termin mehr als gut überwunden werden. So war der Reitsportverein dieses Mal gezwungen, Nachnennungen aus Zeitgründen nicht mehr anzunehmen.

Über 1000 Starts in Dressur und Springen mit namhaften Reitern aus ganz Schwaben sind an vier Tagen zu bewältigen. Dabei wurde dieses Jahr besonderes Augenmerk auch auf Dressur bis zur Klasse M gelegt. Der Veranstalter und die Reitanlage freuen sich auf die Herausforderung, den Aktiven wie auch Besuchern ein interessantes, spannendes Reitsportwochenende zu bieten.

In 20 Prüfungen kann gestartet werden, und auch der Kreisreiterverband Augsburg mit seinen Qualifikationsprüfungen für Junioren und junge Reiter nimmt in den Klassen E-L in Dressur- und Springen daran teil. Außerdem gibt es drei Qualifikationsprüfungen (Nr. 3, 6 und 7) durch den „Bayerns Pferde Champions-Club“, der Preise hierfür beigesteuert hat und die Möglichkeit bietet, ins Finale zu kommen. Ein weiteres Zuckerl und gute Unterstützung hat der Verein durch die FN-Vereinsinitiative bekommen.

Von Donnerstag (Fronleichnam) bis Freitagmittag kommen die Dressurreiter zum Zuge. Der Samstag bietet volles Programm mit Springpferdeprüfungen A** und L bis zur Springprüfung Kl. M**. Weitere fünf Prüfungen gibt es am Sonntag. Gestartet wird mit der Springprüfung Kl. L mit wachsenden Anforderungen. Mit den Könnern geht es bei Springprüfung und Springpferdeprüfung der Klasse M* weiter, ehe die ganz Kleinen in der Führzügelklasse vor den ganz Großen in der Springprüfung Kl. S* mit Stechen das Finale einläuten.

Unterhaltsam könnte es am Samstagabend bei den Tauzieh-Meisterschaften werden. (hils)

