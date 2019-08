vor 35 Min.

Das wird ein heißer Tanz

Ein gemeinsames Tänzchen werden Florian Prießnitz (links) und Arthur Fichtner diesmal nicht auf den Rasen legen. In der Saison 2017/18 spielten beiden noch gemeinsam für den TSV Meitingen.

Nach dreijähriger Pause gibt es wieder ein Derby zwischen dem TSV Meitingen und dem TSV Wertingen

Von Nicolai Vrazic

Es war ein Saisonstart nach Maß: Mit einem 4:2-Auftaktsieg beim TSV Aindling, einem Doppelpack von Rückkehrer Denis Buja und einem Traumtor von Matthias Schuster sorgte der TSV Meitingen bereits am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga für Furore. Doch darauf wollen und dürfen sich Trainer Paolo Mavros und Abteilungsleiter Torsten Vrazic vor dem Altlandkreisderby gegen den TSV Wertingen (Samstag, 18 Uhr) nicht ausruhen.

„Der Sieg gegen Aindling war natürlich absolut verdient. Doch all das ist nicht von Wert, schaffen wir es gegen den TSV Wertingen nicht, an diese Leistung anzuknüpfen“, beugte Vrazic bereits kurz nach dem Abpfiff in Aindling einem Höhenflug seiner Truppe vor. Denn als Aufsteiger ist der TSV Wertingen voller Euphorie und zudem mit hochkarätigen Individuen wie Meitingens Ex-Spielertrainer Florian Prießnitz bestückt, die Bezirks- als auch Landesligaerfahrung vorweisen können. Auch Trainer Mavros warnt nach ausgiebiger Analyse: „Sie haben ihre Schwächen, aber auch ihre Stärken. Dazu zählen unter anderem eine starke Offensive mit bulligen Stürmern und schnellen Außen“, erklärte der 46-Jährige. Der ehemalige Meitinger Spielertrainer Prießnitz fungiere dabei als Dreh- sowie Angelpunkt im auf Konter ausgerichteten Spielsystem und sei daher besonders im Auge zu behalten.

Verletzungsbedingt werden beim TSV Meitingen weiterhin David Englisch (Leistenbruch), René Heugel (Schlüsselbeinbruch) sowie Daniel Deppner und Marcel Boguth mit Kreuzbandrissen ausfallen.

Die Enttäuschung ist der Vorfreude gewichen

Viel Zeit blieb dem TSV Wertingen nicht, die bittere 1:2-Auftaktniederlage gegen Nördlingen II zu verdauen. Trainer Christoph Kehrle: „Natürlich war die Enttäuschung da, aber spätestens seit Dienstag überwiegt die Vorfreude auf Meitingen. Wir sind alle sehr froh, uns endlich wieder mit Meitingen messen zu können.“ Die Gastgeber zählen für ihn zum Favoritenkreis in der Fußball-Bezirksliga Nord: „Für mich gehört Meitingen zu den Top fünf der Liga. Wir sind der Underdog.“

In Aindling traf Meitingens Rückkehrer Denis Buja doppelt – eine Aufgabe für Wertingens Verteidiger. „Wir müssen Flanken auf ihn verhindern“, sieht Kehrle ein Mittel, um hinten die Null zu halten. Er weiß aber auch, was sein Team noch verbessern muss. „Wir müssen wacher, handlungsfähiger sein.“

Die letzten beiden Aufeinandertreffen liegen schon Jahre zurück und endeten jeweils Remis. Zuletzt trafen die beiden Konkurrenten in der Saison 2014/15 aufeinander, als der TSV Meitingen als Meister in die Landesliga aufstieg. Damals schaffte man es nicht, den Tabellendritten TSV Wertingen zu besiegen (0:0 und 1:1). Mit einem Punktgewinn wäre Wertingen wohl auch jetzt zufrieden.

