vor 20 Min.

Der Boom ist ausgebrochen

Bei der TSG Waltershofen gibt es keine Nachwuchssorgen

So mancher Verein, der im Spielbetrieb des Bayerischen Fußball-Verbandes organisiert ist, würde sich glücklich schätzen, wenn ihm begeisterte Fußball-Nachwuchsspieler die Bude einrennen würden. Bei der TSG Lechbruck-Waltershofen ist dies seit nunmehr einem Jahr der Fall.

Seit es beim Verein, der nicht am offiziellen Spielbetrieb teilnimmt, das Angebot gibt, Jugendfußballer – egal ob Mädchen oder Buben ab einem Alter von drei Jahren – in den Sportbetrieb zu integrieren, herrscht reger Betrieb auf dem Sportplatz. „Ronaldo oder Messi erlernten den Umgang mit dem Ball auf gepflasterten Straßen, unsere Jungen können sich auf grünem Rasen sportlich betätigen“, erklärt Trainingsleiter Markus Lohwasser, der die jungen Akteure an fast jedem Sonntag zum Training auf das Sportgelände einlädt.

„Bei uns“, so Lohwasser, „steht nicht der Wettkampf, sondern die sportliche Betätigung im Vorder-grund.“ Mit großem Eifer seien die jungen Kickermädchen und Balltreter bei der Sache und würden fast keine Trainingseinheit auslassen, freut sich der Coach.

So viel Eifer und Freude am Fußballsport gehört aber auch belohnt. Das Vorstandsteam der TSG zeigte sich so begeistert vom Nachwuchs, dass es den jungen Sportlern Trainingsleibchen und Spielbälle überreichte. Damit die sportlichen Aktivitäten in Grenzen bleiben, können nur Mädchen und Buben aus Waltershofen künftig an den Trainingseinheiten teilnehmen. (peh)

