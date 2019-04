00:02 Uhr

Der Hoffnungsfunke glimmt weiter

Anhausen feiert 5:3-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. SC Biberbach setzt sich an die Tabellenspitze

Im Anhauser Tal glimmt immer noch der Hoffnungsfunke, den Klassenerhalt in der Landesliga doch noch zu schaffen. Gegen den direkten Konkurrenten aus Kaufbeuren konnten die SSV-Frauen mit einem verdienten 5:3-Erfolg überzeugen. Der SC Biberbach ist nach dem 2:0-Sieg beim SV Kempten ein heißer Aufstiegskandidat.

Landesliga Süd

(2:1). Die offensivstarke Heimelf ging durch die Treffer von Hanna Lehmeyer per Kopfball (28.) und Maria Schimunek (34.) mit 2:0 in Führung. Mit einem Konter war für die Gäste Kristina Hackl zum 2:1 erfolgreich (35.). Kurz nach dem Wechsel stellte Isabella Schalk mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (54.). Auch der erneute Anschlusstreffer der Gäste durch Emilia Kreß (61.) konnte die Anhauser Frauen an diesem Tag nicht aus dem Konzept bringen. Mit zwei weiteren Treffern sorgte SSV-Torjägerin Isabella Schalk für das 5:2 (71./76.) und somit die Entscheidung. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ die zeitweise etwas nachlässige SSV-Abwehr noch einen Treffer von Kristina Hackl zum 5:3-Endstand zu (89.).

Gelingt dem SSV im Nachholspiel am 1. Mai beim FV Obereichstätt ein weiterer Dreier, so ist ein Nichtabstiegsplatz durchaus wieder in Reichweite. (zer)

Bezirksoberliga

(0:2). Nach langem Anfahrtsweg holten sich die Damen aus Biberbach die nächsten drei Punkte und setzten sich damit wieder an die Tabellenspitze. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und erzielten schon in den ersten Minuten nach einem Eckball den 1:0-Führungstreffer. Marlene Kahn drückte den Ball nach einem Abpraller über die Linie. Ein paar Aktionen später traf Lena Haupt im 1:1 gegen den Torwart zum 2:0. Danach war die Heimdefensive besser auf die Biberbacher eingestellt und so konnten sich die Gäste weniger Chancen erspielen. Nach der Halbzeit schalteten die Biberbacherinnen einen Gang zurück und ließen dadurch mehrere Chancen der Kemptener zu. Diese konnten jedoch durch die gute Leistung von Torhüterin Nina Haupt nicht verwertet werden.

Schon Mittwoch, 1. Mai, dürfen die Biberbacher Damen wieder im Pokal ran. Um 17 Uhr geht es zum Bezirksligisten SV Memmingerberg. (lh-)

