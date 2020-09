vor 19 Min.

Der Jüngste entthront den Titelverteidiger

Markus Schuster bezwingt bei der TeG Rothal im Finale Fabian Tögel

Die beiden Tennisabteilungen der benachbarten Vereine FC Horgau und SpVgg Auerbach/Streitheim firmieren seit einem Jahr unter der neuen Bezeichnung TeG Rothtal und teilen sich seither alle Aufgaben der Organisation auf. Erstmals fanden die gemeinsamen Vereinsmeisterschaften statt.

Bei den Herren 60 ging Werner Egle nicht nur aufgrund des klar gewonnenen Halbfinales gegen Willi Bracke als leichter Favorit in das Endspiel, er hatte auch das Gruppenspiel gegen seinen Finalgegner Schorsch Schwarzmann gewonnen. Dieser bezwang im Halbfinale Rudi Bruchner und war eine Korrektur des Gruppenspiels. Mit 10:5 setzte sich Schwarzmann im Tiebreak durch und konnte somit seiner ohnehin schon großen Titelsammlung einen weiteren hinzufügen.

Auf dem Centercourt fand die Krönung des 32 Spieler umfassenden Wettbewerbs der Herren statt. Im Finale standen sich Titelverteidiger Fabian Tögel, der sich im Halbfinale in drei Sätzen gegen Dieter Donderer durchgesetzt hatte, und der erst 15-jährige Markus Schuster gegenüber. Der hatte nach großem Kampf Jürgen Tögel bezwungen. Nach einem 1:6 kämpfte sich Tögel mit 6:2 zurück. Im Match-Tiebreak hatte der jüngste Teilnehmer im Feld mit 10:8 knapp das bessere Ende für sich.

Bei den Damen meldeten sich mit 12 Teilnehmerinnen so viele an wie noch nie zuvor. Im ersten Halbfinale setze sich Judith Kilian in zwei Sätzen gegen Gerti Fischer durch, im zweiten Seminfinale bezwang Magdalena Wieland in zwei hart umkämpften Sätzen Celin Steinle. Nach zweieinhalb Stunden mit engen Aufschlagspielen, langen Ballwechseln mit taktischen Finessen und großem Kampf bei freundschaftlicher und sportlicher Fairness wurde nach 6:4 und 4:6 auch das dritte Finale des Tages im entscheidenden Match-Tiebreak entschieden. Dort behielt Judith Kilian knapp mit 10:5 die Oberhand und konnte sich bei ihrer ersten Teilnahme gleich den Titel sicher. Bei der Abschlussfeier gab Sportwart Dieter „Dondi“ Donderer einen Überblick über das Abschneiden der Mannschaften in der Sommerrunde 2020. Von den sechs gemeldeten Mannschaften sprangen drei dritte und drei zweite Plätze heraus.

Für die kommende Winterrunde sind nun erstmals zwei Herrenmannschaften gemeldet, was den Aufwärtstrend in der Tennisabteilung bestätigt. Die neu ausgerichtete Jugendarbeit zeigt auch deutlich positive Tendenzen, sodass im Sommertraining 25 Kinder und im Tenniscamp Anfang August über 30 Kinder der gelben Filzkugel nachliefen.

Jürgen Tögel, Vorsitzender der Tennisabteilung, stellte die hervorragende Zusammenarbeit in der neu gegründeten TeG heraus, bevor er auf die speziellen Herausforderungen während der Corona-Krise einging. Die Tennisabteilung gewann nach dem Lockdown sehr viele Mitglieder, weshalb man ohne Einschränkungen sagen kann, dass man das Beste aus dieser schwierigen Zeit gemacht hat. Für die kommende Saison sind nun alle Plätze mit einer automatischen Bewässerungsanlage ausgestattet, die beiden Allwetterplätze wurden generalsaniert und ab Januar steht eine Buchungs-App für die insgesamt acht Plätze zur Verfügung. (dondi)

