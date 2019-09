00:04 Uhr

Der Kapitän hält das Schiff auf Kurs

Die BG Topstar Leistershofen/Stadtbergen hat zum Auftakt Mühe, gegen Bad Aibling einen Sieg einzufahren. Doch ein Urgestein der Kangaroos nimmt das Heft in die Hand

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen sind mit einem 80:72 (41:39)-Sieg gegen den TuS Bad Aibling in die neue Saison in der 1. Regionalliga Südost gestartet. Es bedurfte vor über 400 Zuschauern in der Stadtberger Sporthalle aber einiger Anstrengungen, bis der hart erkämpfte Erfolg unter Dach und Fach war.

Man merkte von Beginn an, dass die neu formierte Mannschaft der Kangaroos noch einige Abstimmungsprobleme hat. Neuzugang Charlie Brown begann zwar engagiert, kassierte aber bereits im ersten Viertel drei Fouls und musste erst einmal zurück auf die Bank. Für ihn kam auf der Aufbauposition mit Jonas Sauer ein anderer Neuzugang. Und weil der 20-Jährige seine Sache gleich richtig gut machte und viele Impulse im Spiel setzte, gewannen die Kangaroos den ersten Abschnitt gleich einmal mit 24:17. Danach kam der BG-Motor aber ins Stottern, die Gäste kamen immer besser ins Spiel und konnten den Rückstand schnell wieder egalisieren. Ein krachender Dunking von Dominik Veney eine Sekunde vor der Halbzeitpause sorgte aber zumindest für eine knappe Stadtberger Führung vor dem Pausentee.

Dass die Partie zu diesem Zeitpunkt überhaupt so knapp stand, lag sicherlich daran, dass die Kangaroos eine gewisse Reboundschwäche offenbarten. In der Defensive gestattete man dem Gegner mehrere leichte zweite Versuche, in der Offensive herrschte bei der Chancenverwertung dieser Bälle auch die ein oder andere Leichtsinnigkeit.

Nach der Halbzeit gewann die Partie spürbar an Intensität. Die größentechnisch unterlegenen Oberbayern agierten zumeist mit vier kleinen und schnellen Außenspielern, was die Kangaroos weiter vor Probleme stellte. Jetzt stand das Publikum aber wie ein Mann hinter seinem Team und hielt die BG mit im Spiel. Beim Spielstand von 57:57 ging es ins Schlussviertel, welches das beste der BG an diesem Abend werden sollte. Endlich sorgte man für die Reboundhoheit, brachte viel Tempo ins Spiel und zog mit gelungenen Angriffsaktionen Punkt um Punkt davon. Vor allem Kapitän Dominik Veney (15 Rebounds, 7 Assists) trieb die Seinen an. Beim 76:67 in der 36. Minute war der größte Abstand erkämpft. Die kampfstarken Aiblinger versuchten bis zum Schluss nochmals alles, konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben.

Bereits am kommenden Donnerstag (Feiertag) geht es für die BG, dann erneut in eigener Halle, weiter, um 16.30 Uhr trifft man auf Culture City Weimar/Jena. (asan)

BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen: Brown (19/1 Dreier), Adjankou, Sauer (10), Fiebich, Uhlich, Londene (3/1 Dreier), Hadzovic (12), Tomic (6/1 Dreier), Veney (17), Tesic (2), Richter (11/3 Dreier).

Auch die zweite BG-Garnitur startete erfolgreich in die Saison. Die Young Kangaroos gewannen in der 2. Regionalliga Süd gegen den hochgehandelten TSV Dachau mit 70:67 und sicherten sich gleich einmal zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

BGII: Bredoux (4), Kaufeld (10), Lawson (1), N. Moosrainer (8), L. Moosrainer, Schmid (5), Spindler (15), Straß, Trämmler (14), Vucevic (12), Westermeir (1).

Themen folgen