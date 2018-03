13:00 Uhr

Der Mann für’s Grobe rasiert nur die Gegner Lokalsport

Warum sich Christoph Wagemann vom TSV Gersthofen freut, endlich wieder auf Rasen kicken zu dürfen – und was er für seinen ganz persönlichen Vorteil hält

In den bisherigen 21 Saisonspielen des TSV Gersthofen hat Christoph Wagemann ebenso wie Okan Yavuz noch keine Minute verpasst. Seit der D-Jugend schnürt der 1,93 Meter große Abwehrrecke, der am kommenden Donnerstag 22 Jahre alt wird, die Schuhe für die Lechstädter. Beim SV Gablingen hat er das Fußball-Einmaleins erlernt. Schon als A-Jugendlicher hatte der Chemikant die ersten Einsätze in der Landesliga. Dorthin würde er mit dem TSV Gersthofen gerne wieder zurückkehren, wie er in der AL-Elferwette erklärt.

Bunte oder schwarze Schuhe?

Schwarz – auf jeden Fall. Ich bin kein Techniker, sondern Innenverteidiger – und da passen schwarze Schuhe einfach besser.

FCA oder FCB?

Eher FCA, weil ich lieber zu den kleinen Vereinen halte. Der FC Bayern ist mir zu erfolgreich.

Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Da muss ich jetzt Chaot sagen (lacht). Sonst bekomme ich mit meiner Freundin Probleme. Sie muss mich nämlich immer daran erinnern, dass ich meine Sporttasche einfach irgendwo hingeschmissen habe.

Natur- oder Kunstrasen?

Auf Kunstrasen musst du fußballerisch gut sein. Ich bin eher der Mann für’s Grobe. Deshalb ist mir Naturrasen lieber. Da gibt es auch beim Grätschen keine so hässlichen Verbrennungen am Oberschenkel. Nachdem wir am Sonntag in Ehekirchen erstmals auf richtigem Gras spielen, haben wir für Samstagvormittag noch ein Training auf Rasen angesetzt. Hoffentlich ist der Winter jetzt vorbei. Das hat keinen Spaß mehr gemacht.

Weißwein oder Weißbier?

Weißwein. Meine Freunde lachen mich schon aus, wenn ich mir ein Weißweinschorle bestelle. Aber ich bin überhaupt kein Biertrinker.

Tierisch oder Vegan?

Auf alle Fälle tierisch viel Fleisch. Zu einem Schweinebraten sage ich nie nein. Zuhause kocht meist meine Freundin, die auch sehr viel Sport macht. So habe ich das Glück, dass ich von sieben Tagen in der Woche sechsmal mit Fleisch, egal ob Hühnchen oder Rind, davon komme.

Plärrer oder Disco?

Ich mag beides. Aber jetzt wenn Plärrerzeit ist, dann bin ich schon mit Lederhose und Tracht am Start. Ich freu mich schon auf unseren Mannschaftsabend im Bierzelt.

Zeitung oder Internet?

Ich hole mir alle Informationen aus dem Internet. FuPa, BFV, Augsburger Allgemeine – das habe ich Newsletter abonniert oder Apps installiert.

Kraftraum oder Waldlauf?

In der Winterpause konnten wir im Fitnessstudio trainieren. Da war ich stark vertreten. Waldlauf ist jetzt nicht so mein Ding.

Wildwuchs oder Babypo?

Haha! Da wächst nicht viel. Meine Mannschaftskameraden lachen mich schon aus. Aber ich kann damit leben. Es hat auch seine Vorteile, wenn man sich nicht jeden Tag rasieren muss.

Bezirksliga oder Landesliga?

Ich spiele ja schon ziemlich lange in Gersthofen, deshalb ist es mein Ziel, mit dem TSV wieder in der Landesliga zu spielen. Als A-Jugendlicher durfte ich ja schon ein paarmal aushelfen, bis ich mir dann den Mittelfuß gebrochen habe. In dieser Saison haben wir es selbst in der Hand. Wir sind momentan Tabellenführer. Aber, um dort oben zu bleiben, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. (oli)

Themen Folgen