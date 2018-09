vor 34 Min.

Der Platzhalter, der alles hält Lokalsport

Alexander Bernhardt vertritt beim SV Cosmos Aystetten den ehemaligen Profi Valentin Coca im Tor

Von Oliver Reiser

„Die ersten 70 Minuten hätten wir auch zu Hause bleiben können.“ So beschreibt Marco Löring des SV Cosmos Aystetten beim 1:1 im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch beim TuS Geretsried. „Das Ergebnis ist zufriedenstellend, aber die Leistung war schwach.“ So dürfe man am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried nicht auftreten.

„Es haben uns der Glaube und die Sicherheit gefehlt. Wir haben erst die letzten 20 Minuten am Spiel teilgenommen.“ Löring kann sich auch nicht erklären, warum seine Mannschaft nicht ins Spiel gekommen ist und nur durch ein Tor aus dem Nichts ein Unentschieden mit nach Hause genommen hat. „Da war die Freude groß“, lacht Löring. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir verloren hätten, haben den Punkt aber gerne mitgenommen, weil es diese Saison auch schon andere Spiele gab, die wir hätten nicht verlieren dürfen.“

Einer der Garanten für dieses Remis war erneut Torhüter Alexander Bernhardt, der seinen Patzer beim Gegentreffer mehrfach wiedergutmachen konnte. „Er hat dreimal überragend gehalten und uns am Leben gehalten und so den Punkt gerettet“, sagt Marco Löring über den 20-Jährigen, der seit fünf Spielen den etatmäßigen Keeper, den ehemaligen rumänischen Profi Valentin Coca, auf dem Posten zwischen den Pfosten vertritt. Dabei hat er dreimal die Null gehalten, neun Punkte mit eingefahren. „Beim 2:0 in Ichenhausen war er überragend, das 1:0 in Kempten hat er uns gesichert“, attestiert Löring dem 1,83 Meter großen Schlussmann, der aus der Jugend des TSV Friedberg stammt und zuvor beim TSV Meitingen gespielt hat, einen enormen Fortschritt. „Er macht einen guten Job, wirkt sicher und nicht mehr so aufgeregt.“

Obwohl Valentin Coca aus dem Urlaub zurück ist und am gestrigen Freitag wieder ins Training eingestiegen ist, wird Löring dem jungen Keeper auch am Sonntag gegen den TSV Gilching-Argelsried vertrauen. „Er hat sich das definitiv verdient“, so der Coach, „ich bin froh, dass wir zwei so gute Torhüter haben und dazu noch Kevin Kloss, der sich als Back-up auch sehr engagiert einbringt.“

Vielleicht gibt es eine Option für die Bank

Sorgen bereitet ihm vor dem ersten von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen eher Max Klotz, der aufgrund von Leistenproblemen in Geretsried ausgewechselt werden musste. „Ich hoffe, wir haben ihn rechtzeitig runtergenommen, dass er bis Sonntag wieder fit ist.“ Ansonsten wäre Gheorghe Gosa eine Option, der wieder aus dem Urlaub zurück ist. In selbigen hat sich Florian Linder verabschiedet. Der Joker hat dem SV Cosmos Aystetten mit seinen drei Treffern bisher sieben Punkte eingebracht. Nachdem auch Robert Markovic-Mandic (Sperre und Urlaub) nicht zur Verfügung steht, wäre es wünschenswert, wenn Maximilian Drechsler bald wieder auflaufen könnte. Der 26-Jährige hat bereits mit dem Lauftraining begonnen. Marco Löring will das Abschlusstraining abwarten, ob der Stürmer vielleicht eine Option für die Bank ist.

