00:02 Uhr

Der Vizetitel ist zurück

Die Holderrieds aus Affaltern laufen zur Hochform auf

Nachdem Daniela Säurle-Holderried und Christian Holderried wegen einer Grippe im Vorjahr nicht an der bayerischen Meisterschaft teilnehmen konnten, hat das Ehepaar aus dem Biberbacher Ortsteil Affaltern nun wieder den bayerischen Vizemeistertitel in der höchsten Amateur-Klasse der S-Klasse II Standard in Weilheim zurückgeholt.

Die Veranstaltung in der Stadthalle Weilheim begann mit der Vorrunde von insgesamt 29 Paaren. Nach der zweiten Runde zogen die Holderrieds dann mit anderen zwölf Paaren in das Semifinale ein. Dieses wurde im Rahmen eines Gala-Balls am Abend mit tollem Ambiente durchgeführt. Zwischen den Runden konnte das Publikum das Tanzbein schwingen. Und genau diese Gäste verliehen dem Abend ein ganz besonderes Flair. „Vom Beifall und Jubel der Gäste angetrieben, liefen wir zur Hochform auf und konnten unser Tanzen genial umsetzten und auch die Gäste und Wertungsrichter begeistern“, berichtet Daniela Säurle-Holderried.

Richtig Schub gab es auch durch die vielen mitgereisten Tanz-Club-Mitglieder von Alemana Puchheim (bei München), die das Tanzpaar tatkräftig mit anfeuerten und unterstützten. „Ein großer Dank geht auch an unsere Trainer Anton Skuratov und Alona Uehlin sowie Pia David, die uns sehr gut vorbereitet hatten“, so Christina Holderried.

Mit dem Vizemeistertitel waren die Biberbacher sehr zufrieden und freuten sich auch über den ersten Platz, der an ihre Clubkollegen Konstantin Maletz und Corina Maletz ging. „Somit hatten wir dann auch unsere Clubmeisterschaft ausgetragen.“ Der dritte Platz ging an Wolfgang Tauscher und Susanne Scheuböck. Diese drei Paare traten auch im November 2018 für Bayern auf dem Bundesmannschaftspokal an, bei dem sie den Deutschen Vizemeistertitel erreicht haben.

Ende Mai geht es für Daniela Säurle-Holderried und Christian Holderried nun zur Deutschen Meisterschaft nach Hamburg (Pinneberg), wo sie versuchen, in das Deutsche Finale einzuziehen. Im Herbst steht dann die Weltmeisterschaft in Toronto, Kanada an, bei der sie die deutsche Fahne hochhalten werden.

Und natürlich werden sie auch in diesem Jahr wieder viele Turniere zwischen diesen Großveranstaltungen tanzen. (AL)

Themen Folgen