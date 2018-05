vor 22 Min.

Der große Tag der kleinen Wasserflöhe Lokalsport

Schwimmen: Neusässer Nachwuchs in Nördlingen vorne

In Nördlingen fand das 4. Nachwuchsschwimmfest statt, an dem auch das Schwimmteam Neusäß teilnahm. Im kindgerechten Teil des Wettkampfes hatten Schwimmer der Jahrgänge 2011 bis 2013 die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die jüngste Wettkampfteilnehmerin Hannah Ebner(2013) konnte zwei Goldmedaillen gewinnen. Im Jahrgang 2012 konnte sich Elisa Odau gleich bei allen vier Starts die Goldmedaille sichern. Hinter ihr sicherte sich Carolin Meiller dreimal den zweiten Platz. Ebenfalls im Jahrgang 2012 holte Timo Wolf Gold und Silber. Edelmetall gab es auch für Samuel Meyer (2012) und Maxim Weidmann (2011), die beide ihren ersten Wettkampf bestritten.

Im regulären Wettkampf waren die Jahrgänge 2010 bis 2003 startberechtigt. Hier starteten acht Schwimmer der Aufbau- und Leistungsmannschaft. Im Jahrgang 2010 machten Tamara Eicher und Zoe Müller die ersten zwei Plätze in Rücken und Freistil unter sich aus, Tamara siegte in Rücken, Zoe in Freistil. Zoe konnte sich außerdem noch eine Bronzemedaille erkämpfen. Im Jahrgang 2009 konnte sich Valentin Gölder ebenfalls über Bronze freuen, im Jahrgang 2008 gewann Finja Lehmann Gold und Silber. Alina Meiller (2007) schwamm dreimal auf den Bronzerang. Mit Johanna Gölder, Moritz Lehmann (beide 2006) und Lena Wolf (2007) ging auch ein Trio aus der Leistungsgruppe an den Start und schafften jedes Mal den Sprung aufs Podest. Gölder und Lehmann waren von der Konkurrenz nicht zu schlagen, Wolf gewann dreimal und sicherte sich einmal die Bronzemedaille.

Teamgeist in der Staffel bewiesen

Am Ende des Wettkampfes konnten die Schwimmer noch ihren Teamgeist beweisen. Angefeuert vom Rest des Teams erreichten Tamara Eicher, Valentin Gölder, Lena Wolf und Zoe Müller in der 4x50-Meter-Lagen-Staffel den dritten Platz. (rr-)

Themen Folgen