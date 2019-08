vor 20 Min.

Der große Wurf

In Margertshausen gibt es einen neuen Platz. Auch Beachvolleyball steht hoch im Kurs

Einen doppelten Grund zum Feiern hatten die Mitglieder des SSV Margertshausen. Zum einen galt es, an den Ausbau des Beachvolleyball-Feldes vor 20 Jahren zu erinnern, zum anderen konnte der neu gestaltete Bouleplatz eröffnet werden.

Vorsitzender Anton Schmid wies auf die hohe Akzeptanz des Beachvolleyball-Feldes hin, das in den Sommermonaten von Alt und Jung, von Frauen und Männern häufig genutzt wird. Auch der neue Bouleplatz sollte für die Mitglieder des SSV ein Anreiz sein, sich sportlich im Freien zu bewegen. Schmid dankte vor allem dem Ideengeber und Organisator des Baus, Georg Nachreiner, dessen Handschrift beide Sportstätten tragen. Ebenso bedankte er sich bei Manfred Kopp für die Planerstellung und dessen Einsatz im Genehmigungsverfahren.

Bürgermeister Jürgen Mögele gratulierte dem Verein. Anschließend bemühte er sich gleich selbst um Präzision und Treffsicherheit beim Boulespiel. Erich Zaha von der Theaterabteilung des SSV fasste das Geschehen um den Bouleplatz in launige Verse, erinnerte auch an einige planerische und bauliche Hürden, aber dennoch sei es gelungen, die Fertigstellung rascher hinzubekommen als beim Hauptstadtflughafen in Berlin.

Nach der offiziellen Eröffnung begann der Praxistest und bis in den Abend hinein waren Beachvolleyball-Platz und Bouleplatz von aktiven Sportlern, Männern und Frauen, belegt – ein gutes Zeichen für den gelungenen Auftakt. (id)

