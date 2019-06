vor 19 Min.

Der letzte Kopfball bringt den Aufstieg

Als alles schon mit einer Verlängerung rechnet trifft Reinhold Armbrust zum 2:1 für den SV Thierhaupten, der damit in die Kreisliga zurückkehrt

Von Oliver Reiser

Der SV Thierhaupten ist nach zwei Jahren Abstinenz in der Kreisliga zurück. Der Vizemeister der Kreisklasse Nordwest setzte sich gestern Abend in Gundelsdorf durch einen Last-Minute-Treffer von Reinhold Armbrust gegen den SV Klingsmoos mit 2:1 durch.

Die 90 Minuten waren bereits abgelaufen. Die 864 zahlenden Zuschauer hatten sich schon auf die Verlängerung eingestellt, Ex-Profi Dominik Reinhardt, der trotz Verletzung aus Solidarität mit Trikot auf der Bank saß, war schon auf dem Weg in die Kabine, um Wasser für die kurze Pause heranzuschaffen. Da trug der SV Thierhaupten einen letzten Angriff über die rechte Seite vor. Der acht Minuten zuvor eingewechselte Thomas Hörmann flankte auf den langen Pfosten, der Ball wurde lang und länger und Reinhold Armbrust schraubte sich höher und höher in die Luft, um den Ball per Kopf gegen die Laufrichtung des Keepers im langen Eck zu versenken. Klar, dass der Jubel keine Grenzen kannt, denn dem SV Klingsmoos blieben nun noch wenige Sekunden, diesen Rückstand wettzumachen. Als der zukünftige Bayernliga-Schiedsrichter Schiedsrichter Patrick Krettek (Gruppe Neuburg) wenig später abpfiff, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mit dem letzten Tropfen Sprit hatte sich der SV Thierhaupten nach einer vor allem im zweiten Durchgang großartigen Energieleistung ins Ziel gerettet.

„Die Hitze kommt uns gar nicht gelegen“, hatte Abteilungsleiter Richard Mayr vor dem Anpfiff schon ein bisschen Bedenken, wie sich seine mit sieben Spielern jenseits der 30-Jahre-Marke besetzte Truppe schlagen würde. Zunächst nahm auch der Vizemeister der Kreisklasse Neuburg das Heft in die Hand. Doch die sehr ballsicheren und technisch versierten Thierhauptener hielten mit körperlicher Präsenz dagegen und kamen durch Daniel Huber, Christian Gams oder Christian Schön auch zu guten Chancen.

In der stabilen Defensive war Spielertrainer Simon Forster meist letzte Instanz oder Torhüter Julian Grohall zeigte sich gegen Alexander Müller (22.) und Christoph Meitinger (30.) auf dem Posten. Lediglich in der 40. Minute waren sich die beiden Protagonisten nicht einig, so dass Matthias Weber den 1:0-Führungstreffer quasi geschenkt bekam.

Nach dem Wechsel war dann nur noch der SV Thierhaupten am Drücker. Zunächst scheiterten Florian Schulz und Armbrust an der vielbeinigen Abwehr (57.), dann rettete SVK-Spielertrainer Josef Fischer gegen seinen SVT-Kollegen Simon Forster auf der Linie (59.) und schließlich wurde der vermeintliche Ausgleich durch Florian Schulz wegen Abseits nicht anerkannt (60.). In der 72. Minute traf schließlich Daniel Huber mit einem herrlichen Freistoß zum hoch verdienten 1:1 (72.). Als sich die ersten Krämpfe einstellten, wollte man sich wohl die Verlängerung ersparen. Und so startete der SV Thierhaupten diesen letzten Angriff, der mitten ins Glück führte.

SV Thierhaupten: Grohall – Zewinger, Forster, F. Schulz, Herb – Weixler, Ch. Schön – Wittmann, Huber, Gams – Armbrust. (Hörmann, Kreidl)

SV Klingsmoos: Kreitmeier – Kramer, Baudisch, Daferner, Helgemeir – Fischer, Krammer, Meitinger – Weber, Müller, Fleury. (Elezi)

Tore: 0:1 Weber (40.), 1:1 Huber (72.), 2:1 Armbrust (90.+1). - Schiedsrichter: Patrick Kettek (Gruppe Neuburg). – Zuschauer: 900.

Themen Folgen