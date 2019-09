vor 21 Min.

Deutlicher Derbytriumph

SC Altenmünster beendet gegen den Aufsteiger TSV Wertingen mit 4:0-Sieg seine Durststrecke

Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem SC Altenmünster im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Wertingen ein Befreiungsschlag: Auf der Anzeigetafel stand am Ende ein klares 4:0 für die Hausherren, die sich vor gut 300 Zuschauern vor allem durch eine starke erste Halbzeit diesen Sieg auch in dieser Höhe verdienten.

Angesichts der Vorstellung seiner Mannschaft war Wertingens Trainer Christoph Kehrle natürlich bedient. „Das war heute wirklich nicht unser Tag“, stellte er nüchtern fest und warf gleichzeitig den Blick bereits nach vorne. „Am Donnerstag haben wir eine neue Chance“, ist er froh, dass es bereits in vier Tagen weitergeht. Der SC Altenmünster spielt dann beim FC Günzburg und möchte dort gerne an die gestrige Leistung anknüpfen.

Schon bei den ersten Aktionen war klar zu erkennen, dass die SCA-Spieler mit einer ganz anderen Körpersprache auf dem Platz standen als zuletzt beim 0:3-Debakel in Ecknach. Vor allem das Mitwirken von Spielertrainer Peter Ferme als ruhender Pool in der Hintermannschaft, Angreifer Patrick Pecher und Abwehrspieler Matthias Müller zahlte sich positiv aus. In die Karten spielte den Gastgebern freilich die frühe Führung in der fünften Minute. Nachdem ein leicht abgefälschter Schuss von Pecher noch um Zentimeter sein Ziel verfehlte, brachte die daraus folgende Ecke das 1:0. Am langen Pfosten stand plötzlich Ferme völlig frei. Aus sechs Metern zimmerte er die Murmel unter den Balken. Während Altenmünster immer selbstbewusster agierte, lief bei Wertingen wenig zusammen. Und als sich Alexander Wiedeman einen kapitalen Bock schoss – er spielte unbedrängt den Ball in den Lauf von Patrick Pecher –, stand es bereits 2:0. Pecher bediente den besser postierten Nico Schuster, der überlegt einnetzte (24.).

Keine glückliche Figur machte die TSV-Hintermannschaft in der 36. Minute. Torhüter Sandro Scherl stand viel zu weit vor seinem Kasten, als Pecher den Ball aus 30 Metern mit einem Heber an die Querlatte setzte. Ungeschickt stellte sich Sekunden später Maximilian Fischer an, der Altenmünster Christian Abraham wenige Zentimeter innerhalb des Strafraums zu Fall brachte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Dominik Osterhoff souverän zum 3:0. Die einzige Chance im ersten Abschnitt hatten die Gäste unmittelbar nach dem Elfmetertor, als Valentin Jaumann in halblinker Position an SCA-Torhüter Kevin Abold scheiterte (38.). Als sich dann auch noch TSV-Routinier Florian Prießnitz wegen wiederholten Foulspiels eine Gelb-Rote Karte einhandelte, waren die Hoffnungen im Wertinger Fanlager auf einen Punktgewinn auf ein Minimum gesunken.

Und so kam es dann auch. Altenmünster nahm in der zweiten Halbzeit den Fuß zwar immer mehr vom Gaspedal, kam aber dennoch zu weiteren guten Möglichkeiten. Diese vereitelte TSV-Keeper Sandro Scherl durch zwei Glanzparaden gegen den eingewechselten Manfred Glenk (69./77.). Auf der Gegenseite hätte Manuel Rueß bei einem Distanzschuss, der an den Außenpfosten ging, durchaus den Wertinger Ehrentreffer erzielen können (61.). So aber setzte Patrick Pecher mit seinem Tor zum 4:0-Endstand den Schlusspunkt und war nach dem Schlusspfiff so richtig happy. „Diesen Treffer habe ich heute unbedingt gebraucht“, war der 27-Jährige mehr als froh, nach einer langen Leidenszeit mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen endlich wieder getroffen zu haben. (her)

SC Altenmünster: Abold, Lauter, Müller, S. Kaifer, Abraham (64. Glenk), Schuster, Ferme, Kahrimanovic (82. Saule), Osterhoff, Kalkbrenner, Pecher (75. Mahmoud)

TSV Wertingen: Scherl, Hempel, Fischer (66. Laubmeier), Wiedemann, Schiermoch, Prestel, Prießnitz, l Gebauer (55. Fech), Schwarzfischer (46. Rueß), Jaumann, Müller

Tore: 1:0 Ferme (5.), 2:0 Schuster (24.), 3:0 Osterhoff (39/Foulelfmeter.), 4:0 Pecher (74.). – Schiedsrichter: Vinzenz Lehmann (SF Friedberg) – Zuschauer: 305 – Gelb-Rot: Florian Prießnitz (40./TSV Wertingen/wiederholtes Foulspiel)

Themen folgen