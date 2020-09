vor 55 Min.

Die Absage war schon geschrieben

Dann wurden die Leichtathletik-Landkreismeisterschaften trotz Dauerregen doch noch ein voller Erfolg

Von Johann Kohler

„Ein Königreich für ein paar Meter überdachte Tribüne.“ Das das dachten am vergangenen Samstag nicht nur die Offiziellen der SpVgg Auerbach/Streitheim, sondern auch 171 junge Leichtathleten und deren Betreuer aus 14 Vereinen, davon fünf Gästemannschaften außerhalb des Landkreises Augsburg. Starker Regen und empfindliche Kälter während der ganzen fünfstündigen Veranstaltung, stellten im Rothtalstadion alle Beteiligten vor eine große Herausforderung.

Deshalb wollte Auerbachs Abteilungsleiter Johann Kohler bereits um 7 Uhr in der Früh, die gesamte Veranstaltung absagen. Das Mail an alle angemeldeten Vereine war bereits geschrieben und es fehlte nur noch die Taste: „Senden“. Aber gerade in diesem Moment riss im Westen die dunkle Wolkenfront auf und es zeigte sich eine kleine Helligkeit am Himmel. Deshalb wurde gemeinsam mit Mitorganisator Michael Wagner das Startzeichen für eine Durchführung gegeben.

Doch bereits zwei Stunden vor dem ersten Startschuss sah die Welt wieder im starken Regen nur noch düster aus und Kohler bereute es bereits, nicht die Absage erteilt zu haben. So stellten sich der Ausrichter, die Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim auf eine Minibeteiligung ein.

Doch es kam alles anders. Auf einmal strömten die Athleten mit ihren Betreuern und Eltern auf die Anlage. Die Helferinnen bei der Corona-Kontrolle am Eingang sahen nur in freudige und erwartungsvolle Gesichter, war es doch für viele der Jugendlichen der erste und leider auch letzte Start in diesem Krisenjahr. So ermöglichte das strenge Hygiene- und Sicherheitskonzept des Bayerischen Leichtathletikverbandes und der SpVgg Auerbach/Streitheim dem Landkreis Augsburg, doch noch eine Zusage zu dieser Landkreismeisterschaft zu erteilen und vielen Jugendlichen eine große Freude zu bereiten.

Wenig Freude hatten jedoch die 45 örtlichen Helfer und Kampfrichter, die während der gesamten Veranstaltung trotz Regenschutz völlig durchnässt ihre Arbeit verrichten mussten. Zwar hatten es EDV-Fachmann Ralf Kuen und seine Helferinnen im trockenen Wettkampfbüro besser. Sie hatten aber das Problem, die Leistungen auf den verwaschenen Wettkampflisten noch entziffern zu können.

Am Ende waren bei der Siegerehrung alle Erschwernisse vergessen und stellvertretener Landrat Hubert Kraus, Bürgermeister Thomas Hafner und BLV-Beauftragter Jürgen Taryne konnten Pokale und Medaillen an die strahlenden Sieger verteilen.

Den Löwenanteil der 32 Siegerpokale und 96 Medaillen blieben im Roth- und Zusamtal. Die Athleten der ausrichtenden SpVgg Auerbach/Streitheim standen allein 21 Mal auf dem Siegerpodest und holten zehn Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen. Die LG Reischenau-Zusamtal holten sogar einmal mehr Gold und hatten die Bilanz elfmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Auch der TSV Gersthofen mit elf und der TSV Meitingen mit 14 Medaillen konnten zufrieden sein. Erfolgreichste Athleten mit jeweils zwei Siegen, im Dreikampf und 800 m waren Gabriel Mittelbach in der Altersklasse M8, Lucas Wiedemann in M14 beide von der SpVgg Auerbach/Streitheim und Joelyn Kropka von der LG Reischenau/Zusamtal.

Die Landkreissieger

männlich Dreikampf: M8 Gabriel Mittelbach SpVgg Auerbach 823 P., M9 David Kuhn LG Reischenau-Zusamtal 672, M10 Tilman Schäfer LG ESV Augsburg/TSS Neusäß, M11 Dominic Mayr LG Reischenau/Zusamtal 1.002, M12 Philipp Waldeisen TSV Schwabmünchen 1.199, M13 Kilian Stuhler TSV Schwabmünchen 1.330, M14 Lucas Wiedemann SpVgg Auerbach 1.461, M15 Valentin Kindig LG Reischenau-Zusamtal 1.250

800 m: M8 Gabriel Mittelbach SpVgg Auerbach 3:04,31 Min., M9 Moritz Maier LG Reischenau-Zusamtal 3:21,04 , M10 Timo Berthold LG ESV Augsburg/TSV Neusäß 2:59,82, M11 Maximilian Tauber SpVgg Auerbach 2:44,21, M12 Moritz Wurm SpVgg Auerbach 2:59,56, M13 Fionn Linday TSV Meitingen 2:46,88, M14 Lucas Wiedemann SpVgg Auerbach 2:45,84, M15 Albert Mielke TSV Gersthofen 2:18,97.

weiblich Dreikampf W8 Antonia Fritz LG Reischenau-Zusamtal 756 P, W9 Nora Körber TSV Schwabmünchen 961, W10 Marie Sattler TSV Meitingen 1.238, W11 Emilia Kreisel TSV Meitingen 1.160, W12 Pia Scheuermann TSV Schwabmünchen 1.132, W13 Magdalena Niederhofer LG Reischenau-Zusamtal 1.281, W14 Joelyn Kropka LG Reischenau-Zusamtal 1.318, W15 Laura Braun SpVgg Auerbach 1.363.

800 m W8 Antonia Fritz LG Reischenau-Zusamtal 3:26,49 Min, W9 Hanna Homma SpVgg Auerbach 3.21,39, W10 Rebecca Hagner SpVgg Auerbach 3:17,81, W11 Clara Maier LG Reischenau-Zusamtal 3:19,50, W12 Madeleine Wex LG Reischenau-Zusamtal 3:09,04, W13 Hannah Baier SpVgg Auerbach 3:16,90, W14 Joelyn Kropka LG Reischenau-Zusamtal 2:52,96, W15 Valentina Weis TSV Gersthofen 2:47,86.

