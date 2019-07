15:05 Uhr

Die Generalprobe für Baku ist gelungen

Luisa Tremel wird mit 1,75 Meter bayerische Meisterin im Hochsprung und verpasst einen zweiten Titel nur knapp

Von Johann Eibl

Die bayerischen Meisterschaften in der Leichtathletik in Augsburg nutzte Luisa Tremel vom TSV Gersthofen zu einem Test mit Blick auf die European Youth Olympic Festival in Baku. Im Hochsprung holte sich die 16-jährige Schülerin den Titel in souveräner Art. Bei ihrem Sieg im Rosenaustadion hatte sie einen Vorsprung von acht Zentimetern.

Bei 1,67 m stieg Luisa Tremel in den Wettbewerb ein, so hoch lag ihr erster Versuch bisher noch nie. Sie flog im ersten Anlauf über die Latte, ebenso später über 1,70 m. Damit war sie schon alleine im Wettbewerb. Nun durfte sie die Höhen selbst wählen. Über 1,75 m war sie noch mal erfolgreich, 1,80 m verpasste sie knapp.

Später sah es ganz nach einem Doppelsieg für Luisa Tremel aus. Mit 42,82 m ging sie im Speerwurf in Führung, steigerte sich dann auf 44,72 m. Doch im sechsten Durchgang glückte Anna Güthlein von der LG Bamberg mit 47,23 m eine neue Bestmarke. Das war der Sieg für sie. Luisa Tremel konnte sich damit trösten, dass sie als Mehrkämpferin einer Spezialistin mit dem Speer Paroli geboten hatte.

Florian Braunmüller kommt nach einer längeren Verletzungspause wieder in Schwung. Mit dem Stab schaffte er 4,15 m, was eine neue Bestleistung für ihn bedeutet. 4,30 m verfehlte er knapp. „Die spare ich für die bayerischen U23-Meisterschaften auf“, meinte er dazu. Über 100 m startete Thomas Galgon, er verbesserte sich um fünf Hundertstelsekunden. Thomas Burkhart kam bis auf 0,04 Sekunden an seine Bestmarke im Sprint ran.

Philipp Sinninger, der ebenfalls für den TSV Gersthofen startet, wurde mit dem Diskus Sechster. Er begann gut mit 37,12 m, konnte sich aber auf Grund technischer Probleme nicht mehr steigern.

