29.02.2020

Die Generalprobe ist gelungen

Gersthoferinnen sichern sich Startplätze für den Bayern-Cup

Von Lucia Suma

Mit den Gau- und Bezirksmeisterschaften starteten die ersten offiziellen Wettkämpfe der Saison und somit die Jagd auf die begehrten Qualifikationsplätze für den Bayern-Cup und die bayerischen Meisterschaften. Dabei machte sich beim TSV Gersthofen die hervorragende Nachwuchsarbeit der letzten Jahre bemerkbar. Bei den Gaumeisterschaften starteten fünf Gruppen und 20 Einzelgymnastinnen im Alter von sechs bis 17 Jahren – so viele wie noch nie.

In der KLK 8 startete der TSV gleich mit zwei Gruppen. Die Mannschaft I (Lia Morfesis, Magdalena Wiedemann, Emma Zemann, Liliana Fendt und Karolina Raab) erreichte den zweiten Platz, gefolgt von der Mannschaft II (Arnella Belenkaja, Alexandra Brodowski, Mariella Wehner, Mia Nescholta und Isabell Wild). Die KLK 8-10 Gruppe mit Anna Lena Schmid, Adelia Schönfeld, Dina Maser, Vera Lichtenstein-Diaz, Andreea Zudor und Vasilisa Semak sicherte sich nach einer Übung mit drei Bällen zu fetziger Musik den ersten Platz. Auch die Übung der neuen SLK-Gruppe mit Anastasia Fuchs, Isabelle Köhnlein, Alina Moch, Vivienne Wehner, Veronika Ketterer und Emely Stöffelmeir wurde mit dem ersten Platz belohnt. Die FWK-Gruppe mit Mariagrazia Chirulli, Irina Golubkova, Sophie Schaar, Alicia Kramer und Sophia Wagner zeigte ihre sehr originelle Übung mit fünf Bällen, bei der der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zum Vorjahr erhöht wurde, sauber und ausdrucksstark. Sie erreichten ebenfalls den ersten Platz.

Bei den Einzelübungen starteten die Jüngsten in der KLK 7 das erste Mal, dementsprechend war die Nervosität sehr groß. Ksenia Fuchs erreichte den ersten Platz, dicht gefolgt von Magdalena Wiedemann und Lia Morfesis. In der KLK 8 konnte sich Anna Lena Schmid den ersten Platz sichern. Adelia Schönfeld erreichte in der KWK 8 den fünften Platz. In der KLK 9 musste Vera Lichtenstein-Diaz in ihrer letzten Übung mit den Keulen aufgrund eines Verlustes einen Abzug hinnehmen und verfehlte deshalb um 0,1 Punkte die Goldmedaille. Dina Maser erreichte Rang drei. Vasilisa Semak, die sich gleich bei ihrem ersten Wettkampf den ersten Platz sichern konnte, und Andreea Zudor (Platz 2) starteten in der KWK 9.

In der Leistungsklasse, bei der die Anforderungen höher sind als in der Wettkampfklasse, turnte Anastasia Fuchs in der SLK 10 alle drei Übungen sicher und souverän und erreichte den ersten Platz. Auch Vivienne Wehner, die sich erstmals in der JLK 11 behauptete, konnte sich am Ende über den ersten Platz freuen. In der teilnehmerstärksten Altersklasse, der SWK, konnte sich Neuzugang Emely Stöffelmeir durchsetzen. Isabelle Köhnlein erreichte den dritten Platz. Veronika Ketterer verpasste knapp das Treppchen, Alina Moch erreichte Platz fünf. In der JWK sicherte sich Sophia Wagner die Goldmedaille. Alina Ostrowsky landete verletzungsbedingt auf dem dritten Platz.

In der Freien Wettkampfklasse turnte Mariagrazia Chirulli alle drei Übungen fehlerfrei, punktete mit ihrer einzigartigen Ausdrucksstärke und wurde mit der höchsten Wertung des gesamten Wettkampfes und dem Gaumeistertitel belohnt. Irina Golubkova glänzte mit ihrer Keulenübung und wurde Zweite. Alicia Kramer hatte aufgrund eines Knotens im Band etwas Pech und erreichte den vierten Platz.

Bei den Bezirksmeisterschaften, die wieder zusammen mit den oberbayerischen Vereinen ausgetragen wurden, wurden nicht nur die Karten neu gemischt. Hier ging es auch um die begehrte Qualifikation. Sowohl die SLK als auch die FWK Gruppe erreichten wiederholt den ersten Platz. Auch im Einzel wurde Anastasia Fuchs in der SLK 10 verdient Erste. In der SWK konnte Emely Stöffelmeir erneut alle Kampfrichter von sich überzeugen. Auf dem vierten und fünften Platz landeten Veronika Ketterer und Isabelle Köhnlein. Somit konnten sich alle drei Gymnastinnen über die Qualifikation zum Bayerncup freuen.

Kleine Fehler verhindern eine bessere Platzierung

In der Juniorenwettkampfklasse erturnte sich Sophia Wagner den ersten Rang, Alina Ostrowsky landete auf Platz drei. Vivienne Wehner und Alisa Novikova (JLK 11) freuten sich über den ersten und zweiten Platz. In der FWK wuchs Irina Golubkova über sich hinaus und wurde erstmals Bezirksmeisterin. Mariagrazia Chirulli erreichte aufgrund kleinerer Fehler Rang drei, Alicia Kramer wurde Vierte. Insgesamt konnten sich die Trainerinnen und Gymnastinnen des TSV Gersthofen mit 13 von 14 Qualifikationsplätzen zu Recht freuen.

