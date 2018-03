vor 38 Min.

Die Kleinsten kommen groß raus Lokalsport

Bei den 2012 geborenen Nachwuchstalenten gibt es sogar einen Dreifachsieg für das Schwimmteam Neusäß

Die Regionalen Bestenkämpfe der Region Nord sowie der besonders für Kinder gestaltete Wettkampf „Bezirkszwerge“ fanden in Augsburg statt. Die Aktiven des Schwimmteams Neusäß und des TSV Gersthofen präsentierten sich auch in sehr guter Form und brachten zahlreiche Medaillen mit nach Hause.

Schwimmteam Neusäß

Der Trainingsfleiß von Lena Wolf (2007), die in allen Strecken eine neue persönliche Bestzeit schwamm, wurde mit Siegen über 200m Lagen, 100m sowie 200m Brust belohnt. Hannah Jäger (2001) schaffte es über 100m Rücken, 100m Brust und 200m Brust auf das Podest. Über beide Bruststrecken stand sie außerdem unter den Top 10 der offenen Wertung.

Für die älteste Teilnehmerin des Schwimmteams, Samantha Borkowski (1998), gab es keine Jahrgangswertung, sie musste sich in der offenen Wertung messen. Nichtsdestotrotz behauptete sie sich über 100m Rücken und musste sich in der offenen Wertung nur knapp mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Über 200m Rücken drehte sie den Spieß jedoch um und siegte.

Moritz Lehmann (2006) stand bei jedem seiner Starts auf dem Treppchen. Er schaffte es über 200m Brust seiner Konkurrenz davonzuschwimmen. Sebastian Wienand stand ebenfalls bei allen Starts auf dem Podest und konnte über 200m Brust im Jahrgang 2007 die Goldmedaille holen.

Raul Vergara-León (2004) stand über 100m Rücken auf dem dritten Platz und holte überraschend über 100m Brust die Silbermedaille. Lina und Luis Drechsel erkämpften sich drei beziehungsweise vier Medaillen. Elena Moreira dos Santos (2007) war über ihre Paradestrecke 200m Rücken nicht zu schlagen, ebenso wie über 100m Schmetterling. Die Silbermedaille gab es außerdem für die 100m und 200m Freistil. Auch Johanna Gölder (2006) gewann bei allen Starts die Silbermedaille. Alina Brunner überraschte über 100m Schmetterling und sicherte sich den zweiten Platz. Luis Fuchs (ebenfalls 2006) stand über 200m Brust auf dem zweiten Platz. Zoe Müller (2010) räumte einen kompletten Medaillensatz ab, auch Maximilian Wienand (2010), Tamara Eicher (2010) und Leonie Schneider (2009) schafften den Sprung auf das Podest. Felix Odau war im Jahrgang 2009 kaum zu schlagen. Bei vier Starts stand er dreimal ganz oben.

Die „Schwimmzwerge“ der Jahrgänge 2011 und jünger hatten die Möglichkeit, im kindgerechten Wettkampf ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie gingen über jeweils 25m Freistilbeine, Brust, Rücken und Freistil an den Start. Unter den 26 Teilnehmern waren auch elf Schwimmer der Elementar- und Aufbaumannschaft des Schwimmteams. Die Jüngste, Hannah Ebner, konnte sich im Jahrgang 2013 eine Silbermedaille über Freistilbeine und sogar eine Goldmedaille in Freistil abholen. Die gleichen Platzierungen erreichte die ein Jahr ältere Carolin Meiller auf ihrem ersten Wettkampf.

Im Jahrgang 2012 gab es einen Dreifachsieg für das STN über 25m Rücken, bei dem Elisa Odau vor Luisa Radewahn und Elina Schneider gewann. Im Jahrgang 2011 konnte sich Florentine Eicher Bronze erkämpfen. Emil Gölder (2011) wurde Zweiter in Freistilbeine, ebenso wie Timo Wolf (2012) über die Bruststrecke. (rr-)

TSV Gersthofen

Auch vier Aktive der Schwimmabteilung des TSV Gersthofen waren am Start und sammelten Medaillen wie am Fließband. Am Ende hieß das fünfmal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze für die Schützlinge von Trainer Armin Schmid. Für die Jüngste, Klara Werner, war es ein besonderer Tag. Sie konnte mit ihren Starts über 100 und 200m Brust die bayerische Pflichtzeit erfüllen und war überglücklich. Auch Anna Sophia Dicsöfi, Verena Deininger und Taissia Stefana Dinu sorgten mit ihren neuen Bestzeiten und Platzierungen für gute Stimmung im Team. (cm-)

