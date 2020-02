vor 21 Min.

Die Linksfuß-Fraktion ist wieder da

TSV Meitingen will es in der Restsaison nochmals wissen

Von Nicolai Vrazic

Die Verantwortlichen des TSV Meitingen wollten zum Vorbereitungsauftakt am Donnerstagabend nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Wir wollen es nochmals wissen“, stellt Abteilungsleiter Torsten Vrazic klar. Sechs Punkte trennen die Lechtaler derzeit von der Spitze der Fußball-Bezirksliga Nord – mit einem Spiel weniger auf dem Konto. „Wir haben also noch elf Spiele. Es wäre fatal, wenn wir jetzt nicht noch einmal alles versuchen würden“, pflichtet ihm Trainer Pavlos Mavros bei.

Zehn Siege, die gibt der 47-jährige Coach als Ziel aus. „Wir zählen nach wie vor zu den Favoriten, haben einen sehr guten Kader, und die Jungs sind alle sehr motiviert. 30 Mann zum Trainingsauftakt, das sagt schon einiges aus“, so Mavros weiter. Besonders gut zu Gesicht stehen dürfte dem TSV auch seine genesene Linksfußfraktion. Sowohl Daniel Deppner (Kreuzbandriss) als auch David Englisch (Leistenbruch) werden zum Start der Frühjahrsrunde wieder im Kader stehen. Zudem habe der zuletzt oft beruflich verhinderte René Heugel etwaige Probleme aus dem Weg räumen können und wird neben Stürmerkollege Denis Buja wieder für die Schwarz-Weißen angreifen. Mit ein Grund, warum die Lechtaler auch in diesem Winter nicht auf dem Markt aktiv geworden sind.

Doch bei aller Vorfreude und Zuversicht wollen Vrazic und Mavros angesichts des starken Feldes in der Bezirksliga Nord natürlich die Realität nicht aus den Augen verlieren. „Wir sind zwar noch auf Tuchfühlung mit den oberen Plätzen, dennoch müssen wir vorerst auf uns schauen, unsere Spiele erst mal gewinnen und dann sehen wir, was am Ende dabei herumkommt“, erklärt der 46-jährige Abteilungsleiter. Mavros ergänzt: „Meiner Meinung nach werden fünf Mannschaften um die zwei oberen Plätze kämpfen und alle haben eine realistische Chance, dessen müssen wir uns bewusst sein.“ In Meitingen rollt also wieder der Ball. Optimismus hält sich mit Realismus die Waage. „Es wird entscheidend sein, wie gut wir aus den Startlöchern kommen“, prophezeit Trainer Mavros. Aufschluss darüber, wohin die Reise letztlich gehen wird, könnten die ersten Tests zeigen.

Testspiel-Termine: Sa., 22.2., SpVgg Westheim – TSV (14 Uhr in Neusäß). So., 1.3. TSV – TSV Pöttmes (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben), Mi., 11.3., Türkgücü Königsbrunn (18.30 Uhr), Sa., 14.3., TSV – SC Oberweikertshofen (14 Uhr).

