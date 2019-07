vor 19 Min.

Die Mission Titelverteidigung ist doppelt geglückt

Patrick und Francis Stimpfle von der RG Wertachtal erneut bayerische Meister

Bevor das Trainerteam der DJK RG Wertachtal mit den Stimpfle-Brüdern Patrick und Francis zu einem zehntägigen Trainingslager nach Serbien startet, standen noch die Wettkämpfe um die bayerischen Meistertitel in Bad Kötzting an. Vor allem für Francis Stimpfle ging es im Riesenslalom um die Titelverteidigung.

In einem sehr schnell gesteckten ersten Durchgang musste er sich aber seinem Bruder Patrick geschlagen geben. Erst im zweiten Durchgang startete er dann aber wie schon im Vorjahr eine tolle Aufholjagd und verwies seinen älteren Bruder Patrick auf den zweiten Platz. Bei der offenen Meisterschaft musste Francis Stimpfle sich aber dem neuen Weltmeister Jörg Bertsch aus Degmarn geschlagen geben, der allerdings in der Wertung zum bayerischen Titel nicht gewertet wurde.

Erfahrung aus vielen Weltcuprennen gezeigt

Beim Slalom zeigte aber Patrick Stimpfle die Erfahrung der Weltcuprennen und holte sich den Sieg bei einem teilweise regennassen Rennen in der bayerischen Wertung. Insgesamt waren aber auch in der Gesamtwertung Jörg Bertsch und Noah Sing (beide aber nicht zur Wertung des bayerischen Titels), schneller als Patrick Stimpfle.

Julia Schleger konnte durch einen genialen zweiten Lauf ihre Leistung von den Weltcuprennen abrufen und wurde Gesamtdritte. Alexander von Scholley sowie André Stimpfle hatten mit Stürzen bei den schlechten Bedingungen zu kämpfen. Sie waren beide zwar gut unterwegs, konnten aber nicht um Titel mitfahren.

In den nächsten drei Wochen steht für die Stimpfle-Familie und ihr Team eine tolle Ehre an. Sie sind in Serbien wie auch eine Woche später in Slowenien als Trainer und Ausbilder für die jeweiligen Verbände engagiert, um den Inline Alpin Sport in den Ländern voranzubringen und deren Teammitglieder auf die kommende Saison vorzubereiten. Auch zwei Rennen im Rahmen der WorldRaces (Europacups) werden absolviert. (ps-)

Themen Folgen