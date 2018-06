vor 42 Min.

Die Saison beginnt mit einem Derby

Richtig zur Sache geht es meist in der Derbys zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem TSV Dinkelscherben. Das wird am 3. August nicht anders sein, wenn sich beide Teams zum Eröffnungsspiel der Kreisliga Augsburg gegenüber stehen.

Mit welcher Partie am 3. August der Spielbetrieb in der (Land-)Kreisliga Augsburg eröffnet wird und wie die Ligeneinteilung aussieht

Von Oliver Reiser

Mit dem Nachbarschaftsderby TSV Zusmarshausen gegen TSV Dinkelscherben wird am Freitag, 3. August, die Fußball-Saison 2018/19 im Fußball-Kreis Augsburg eröffnet. Beide Mannschaften zählen zu den Aufstiegskandidaten in einer bärenstarken Kreisliga Augsburg, die eigentlich Landkreisliga Augsburg heißen müsste. Sage und schreibe elf der 15 Mannschaften kommen nämlich aus dem Landkreis Augsburg. „Da gibt es Derbys ohne Ende“, freut sich nicht nur Kreisspielleiter Reinhold Mießl auf eine spannende Saison. Am Wochenende wurde vom Bezirksspielausschuss die Einteilungen genehmigt.

Die Kreisliga Augsburg spielt in der Saison 2018/19 mit 15 Mannschaften, die Kreisliga Ost mit 14. Die Meister steigen in die Bezirksliga auf. Die Tabellenzweiten gehen in die Relegation. Aus den beiden Kreisligen Augsburg und Ost steigen je zwei Mannschaften direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 12 und 13 der Kreisliga Augsburg und der Zwölfte der Kreisliga Ost spielen Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten der Kreisklassen.

Die Kreisklassen Nordwest, Süd, Mitte, Aichach und Neuburg spielen in der Saison 2018/2019 mit jeweils 14 Mannschaften. Die Meister steigen in die Kreisligen Augsburg und Ost auf. Die Tabellenzweiten spielen mit den Releganten der Kreisligen in Entscheidungsspielen um einen Platz in der Kreisliga (siehe Auslosung). In diesen Relegationsspielen werden so viele freie Plätze ausgespielt, bis die Normzahl von 28 Vereinen erreicht ist, mindestens jedoch ein Platz. Aus allen Kreisklassen steigen die Tabellenletzten und die Tabellenvorletzten in die A-Klasse ab. Nicht statt gegeben werden konnte einem Umgruppierungsantrag des TSV Ustersbach und des SV Gessertshausen, die beide in der Kreisklasse Süd spielen werden. Die TSG Stadtbergen verbleibt in der Kreisklasse Mitte.

Die A-Klassen Augsburg Süd, Augsburg Nordwest, Augsburg Mitte und Aichach spielen in der Spielzeit 2018/2019 mit je 14 Mannschaften, die A-Klassen Neuburg und die neu gebildete A-Klasse Ost mit je 15 Mannschaften. In der A-Klasse Nordwest spielen bis auf die SpVgg Bärenkeller II Teams aus dem nordwestlichen Landkreis. Darunter auch die Spielgemeinschaft zwischen dem FC Langweid und dem SV Stettenhofen. Die Hälfte der Teams sind hier zweite Mannschaften. Die Aufsteiger SpVgg Westheim II und TSV Steppach wurden in die A-Klasse Mitte eingruppiert. Dorthin kehrt auch aus dem Süden die SpVgg Deuringen wieder zurück.

Die Meister steigen in die Kreisklasse auf. Die Tabellenzweiten spielen in Relegationsspielen drei zusätzliche Aufsteiger in die Kreisklasse aus (siehe Auslosung). Aus den A-Klassen steigen jeweils die Tabellenletzten in die B-Klasse ab.

Die B-Klassen Aichach, Aichach/Neuburg, Neuburg, Augsburg Mitte, Augsburg Süd, Augsburg Nordwest und Augsburg West spielen in der Saison 2018/2019 mit je 14 Mannschaften. Die Meister und die Tabellenzweiten steigen direkt in die A-Klasse auf. Neu in der B-Klasse Nordwest, in der zehn zweite Mannschaften spielen, ist die SG Reutern/Zusamzell. der SV Bonstetten und der SV Achsheim sind die beiden einzigen ersten Mannschaften, die in der B-Klasse West an den Start gehen.

