Die Serie geht weiter

Beim TSV Neusäß fehlen mittlerweile 16 Spieler

Das Auf und Ab beim TSV Neusäß hält an. Nach der 0:3-Niederlage beim TSV Friedberg gab es im Pokal-Halbfinale mit dem 4:1-Sieg in Kissing einen Lichtblick, ehe man im Endspiel gegen den TSV Bobingen wieder auf den Boden der tatsachen zurückgeholt wurde. „Der Gegner war spielerisch und körperlich überlegen. Wir hatten keine Chance“, lautet die knallharte Analyse von Trainer Charly Pecher. „Es hat einfach an der Qualität gefehlt.“

Kein Wunder, denn im Vergleich zum Saisonstart fehlen ihm mittlerweile sage und schreibe 16 Spieler. Und die unheimliche Verletzungsserie geht weiter. Neu hinzugekommen sind mit Neuzugang Johannes Lotter (Muskelfaserriss) und Selami Murseli (Bänderriss) zwei Routiniers, die der jungen Mannschaft Halt geben könnten.

So muss der Coach auch im Auswärtsspiel beim VfL Kaufering (Samstag 14 Uhr) mit vielen Notlösungen leben und einige Rückkehrer aufbieten, die nicht wirklich fit sind. „Trotzdem werden wir nicht aufgeben. Das bringt ja nichts“, gibt sich Pecher angriffslustig. „Wir spielen auf Sieg. Ein Punkt bringt uns ja nichts.“ (oli)

