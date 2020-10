23.10.2020

Die Uhr tickt noch beim TSV Neusäß

Obwohl die Truppe von Trainer Charly Pecher seit über einem Jahr sieglos, ist der Spaß am Fußball noch nicht verloren

Von Nicolai Vrazic

Seit über einem Jahr ist der Aufsteiger TSV Neusäß in der Fußball-Bezirksliga Süd ohne Sieg, dazu noch die Corona-Krise – eigentlich müssten die Lohwaldkicker längst jeglichen Spaß am Fußball verloren haben.

Es war die 89. Minute, als sich der TSV Neusäß im Kellerduell gegen Tabellenschlusslicht SV Stöttwang die Kugel beim Stand von 2:2 selbst ins Gehäuse schob. Ein Eigentor, das sinnbildlich für diese Aufstiegssaison stand – eine Saison zum Vergessen. „Eines ist jetzt eindeutig widerlegt: Es gleicht sich innerhalb einer Saison mitnichten alles wieder aus“, analysierte Trainer Charly Pecher betrübt. Der 54-Jährige leidet sichtlich unter dem bisherigen Verlauf. „Wir haben die Seuche“, findet er weiter klare Worte.

Dabei möchte Pecher seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Doch eins ist auch ihm bewusst: „Uns fehlt einfach die Qualität.“ Zweimal stand der TSV Neusäß alleine vor dem Tor. Lediglich ein Abwehrspieler des SV Stöttwang war jeweils auf der Linie zum letzten Klärungsversuch zurückgeblieben. Zweimal schoss man genau jenen Abwehrspieler an.

Für ihn als Trainer ist der Verlauf, die gesamte Saison und die aktuelle Situation „äußerst hart“, wie er sie beschreibt. „Das Ding ist, ich muss meiner Mannschaft vom Engagement her sogar ein Lob zollen. Wir werfen Woche für Woche alles im Rahmen unserer spielerischen Möglichkeiten rein.“ Und genau hier liegt das Problem: Der TSV Neusäß hat aufgrund personeller Engpässe schlichtweg nicht die Klasse für die Bezirksliga und keine finanziellen Mittel, dies auch nur ansatzweise zu ändern. Pecher nimmt kein Blatt vor den Mund, wird vom Verein für seine Ehrlichkeit und direkte Art geschätzt. Wie seine Zukunft beim TSV Neusäß aussieht, das weiß er aber selbst nicht. „Die Ergebniskrise ist natürlich da. Ich werde die Mannschaft aber nicht im Stich lassen, außer es ist erwünscht“, so Pecher.

Der Charakter hält die Mannschaft am Leben

Dem scheint nicht so. Ein Blick auf das Trainingsgelände des TSV Neusäß vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den Tabellenvierten TV Erkheim lässt das Fußballerherz höher schlagen. Wohin man auch blickt, es wird gelacht, geflachst und jedes Trainingstor wie eines im Finale der Champions League gefeiert. Da fragt man sich zu Recht: Woher nimmt der TSV Neusäß trotz vorletztem Tabellenplatz und personeller Misere diese Freude am Sport? Es ist der Charakter, der den Aufsteiger trotz sieglosem Fußballjahr noch immer am Leben hält.

„Die Stimmung ist natürlich gut“, erklärt Trainer Charly Pecher mit einem Selbstverständnis. „Wir können die Lage gut analysieren und die Personalsituation kennt bei uns nun wirklich jeder.“ Aus diesem Grund hat der 54-Jährige seinen Jungs auch über das vergangene Wochenende frei gegeben – Wunden lecken war angesagt. Auf’s Sofa fläzen und die Füße hochlegen wollen Pecher und seine Jungs aber nicht. Ein extra Lauftraining pro Woche soll nochmals einen Fitness-Boost für die restlichen Spiele geben. „Wir werden mindestens so viel Arbeiten wie sonst, wenn nicht mehr“, stellt der 54-Jährige klar. Jammern versuchen die Lohwälder daher zu umgehen.

Auch vor der Aufgabe gegen den haushohen Favoriten TV Erkheim schreckt der TSV Neusäß nicht zurück. „Natürlich wird das eine harte Nuss. Das ist eine der stärksten Mannschaft der Liga“, so Pecher. Dennoch sei dies eine Aufgabe der man sich gerne stelle - „mit Leib und Seele“, ist er auf die Einstellung seiner Jungs mächtig stolz.

