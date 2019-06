00:02 Uhr

Die Zahl der Meldungen geht zurück

Dafür werden Auflagen, Vorschriften und Bestimmungen immer umfangreicher

Von Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag findet am Wochenende 20. bis 23. Juni das diesjährige Dressur- und Springturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir statt.

An die 700 Starts wurden genannt, was um ein gutes Drittel weniger als im letzten Jahr darstellt. Es wird für veranstaltende Reitsportvereine immer schwieriger, Turniere und Wettbewerbe abzuhalten, da im voraus jedes Jahr aufs Neue Situationen auftreten, die es zu bewältigen und zu managen gilt. Zielsicher zu kalkulieren um den Kosten gerecht zu werden, die sich in den letzten Jahren verändert haben und deutlich angestiegen sind, ist oft nicht leicht. Auflagen, Vorschriften und Bestimmungen werden immer umfangreicher, erfordern Fachwissen und erfahrene Organisatoren. Warum Nennzahlen von Jahr zu Jahr so schwanken ist schwer nachzuvollziehen und beeinflusst jedes Jahr wieder die Vorausplanungen.

Nichtsdestotrotz hat der Reitverein Thierhaupten unter der Turnierleitung von Hildegard Steiner sich auch dieses Jahr diesen Herausforderungen gestellt und alles dafür getan, den aktiven Turnierreitsportlern eine qualitative Plattform für ihren Sport zu bieten. Immer wieder wichtig ist ihm die Jugend, Junioren und junge Reiter, die zu sechs Qualifikationsprüfungen in Dressur und Springen von Kl. E-L der Kreismeisterschaft Augsburg und vier Wertungsprüfungen für den Bayern-Pony-Cup 2019 in verschiedenen L-Klassen. inkl. einer internationalen Dressuraufgabe Kl. L**-Tr.FEI nach Thierhaupten kommt. Der Verein hat Preisgelder und Sachpreise bei allen Prüfungen zur Verfügung gestellt. Ob dies zukünftig so bleiben kann und ob die Reitsportvereine diesen hohen Anforderungen gewachsen sein werden – diese Frage drängt sich immer mehr auf.

Der Fronleichnamstag wird ein langer Tag der Dressurreiterei bis zur Klasse M* sein. Die ReiterInnen in den Dressurprüfungen der Klassen A* und Kl. L* sind besonders vertreten. 23 Prüfungen an vier Tagen in den verschiedenen Klassen bieten für jeden Aktiven etwas. Außerdem gibt es zwei Qualifikationsprüfungen, (Nr. 4 und 10) durch den „Bayerns Pferde Champions-Club“, der Preise hierfür beigesteuert hat und die Möglichkeit bietet, ins Finale nach München zu kommen.

Der Freitagvormittag startet ebenfalls noch mit zwei Dressurprüfungen, bevor die Arena den Springreitern freigemacht wird. Der Samstag beginnt mit der Ponystilspringprüfung Kl. L mit Stechen für die Jugend und endet mit einer Springprüfung der Kl. M**. Die Springprüfung Kl. L ist der Nennzahlenfavorit an diesem Tag.

Die geringeren Nennzahlen machen sich am Sonntag bemerkbar. Nach einer Stilspringprüfung der Kl. A* erfolgt eine Vorstellung der Kleinsten, eine Führzügelklasse. Den Abschluss des Turniers wird danach eine Springprüfung Kl. M* sein. Der Eintritt ist frei! (hils)

