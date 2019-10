18:08 Uhr

Die ersten Punkte festgehalten

Die ersten beiden Punkte haben Bastian Koppe (links) und der achtfache Torschütze Manuel Feistle von der SG 1871 Gersthofen mit einem 30:22-Sieg beim TSV Bobingen festgehalten. Das nächste Heimspiel findet nun am Samstag in Gersthofen statt.

Handball-Spielgemeinschaft SG 1871 Gersthofen gewinnt das Derby in Bobingen mit 30:22. Nächstes Heimspiel in Gersthofen

Die beiden ersten Saisonspiele gingen jeweils mit nur einem Tor Unterschied verloren. Dies sollte gegen den TSV Bobingen nicht erneut geschehen, und so setzten die Handballer der SG TSV 1871 Gersthofen alles daran, die ersten beiden Punkte in der Bezirksoberliga zu erringen. Nach hartem Kampf waren diese mit 30:22-Sieg unter Dach und Fach.

Die Vorboten des Spiels waren alles andere als gut, da man mit einer Rumpftruppe von gerade einmal acht Feldspielern und zwei Torhütern beim Altrivalen antreten musste. Von Anfang an zeigten die Hausherren eine sehr ruppige Gangart, welche den SGlern zunächst ein wenig Probleme bereitete, da man den eigenen Rhythmus noch nicht gefunden hatte. Schon in dieser Phase konnte Johannes Wittgen im Tor durch zahlreiche Paraden glänzen. Nach einem zunächst mit ganzem Herzblut erkämpften und schließlich verwandelten Siebenmeter durch Markus Walter ging ein Ruck durch die sieben des Augsburger Coaches.

Über 8:3 zog man auf 11:6 davon. Nun sah sich Trainer Urban jedoch gezwungen, seine Mannen ein wenig einzubremsen, denn es war noch ein weiter Weg bis zum Spielende, und man musste mit den eigenen Kräften gut haushalten. Bis zur Halbzeitpause konnte die Führung auf 15:9 ausgebaut werden. Nach ungefähr 40 Minuten schienen die Kräfte zwar zu schwinden, doch durch eine erstklassige mannschaftliche Geschlossenheit und einen überragenden Johannes Wittgen im Gehäuse, der todsichere Tore verhinderte, wusste man sich der Angriffe der Bobinger zu erwehren.

Daher sah sich der Heimtrainer genötigt, beim Spielstand von 14:22 in der 50. Minute eine taktische Auszeit zu nehmen. Die etwas langsamere Spielweise der Augsburger machte den auf schnelle Konter lauernden Bobingern zusehends zu schaffen. In den Schlussminuten war lediglich die Rote Karte ohne Bericht für Yannik Scherer, der zuvor für weitaus harmlosere Aktionen bereits zweimal zwei Minuten auf der Bank verbringen durfte, etwas betrübend. Den Schlusstreffer zum Endstand von 30:22 markierte Manuel Feistle, der Toptorschütze der Partie, der sich mit sage und schreibe acht Treffern in die Torschützenliste eintragen durfte.

Gegen Ichenhausen in der Halle des Paul-Klee-Gymnasiums

Nun blickt man zuversichtlich auf das nächste Heimspiel am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr gegen den Tabellenletzten SC Ichenhausen. Ausgetragen wird die Partie in der Sporthalle des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. (sgg-)

SG 1871 Gersthofen: Wittgen, Müller (beide Tor), Koppe (2), Erhard (3), Reisner (3), Pauler (3), Walter (7/1), Scherer (1), Tomov (3), Feistle (8), Öschay.

