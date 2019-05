vor 20 Min.

Die ersten Würfel sind gefallen

TSV Haunstetten ist Meister, TSV Neusäß geht in die Relegation

Im Fernduell um die Tabellenspitze rang der TSV Dinkelscherben, bei dem es sportlich um nichts mehr ging, dem TSV Neusäß ein verdientes 2:2-Unentschieden ab und machten damit den TSV Haunstetten, der den SSV Margertshausen mit 5:0 bezwang, vorzeitig zum Meister der Fußball-Kreisliga Augsburg. Die Entscheidung um den zweiten Abstiegs- und die beiden Relegationsplätze fällt am letzten Spieltag zwischen dem TSV Zusmarshausen, dem SSV Margertshausen, Suryoye, FSV Wehringen und TSV Schwabmünchen II.

(1:1). Es war eine flotte und weitgehend faire Partie mit guten Torchancen auf beiden Seiten, in der die Gäste durch Tim Hofbauer früh in Führung gingen, als er eine maßgerechte Flanke nur noch einschieben musste (8.). Mit dem Pausenpfiff gelang den Kaiserberg-Kickern der 1:1-Ausgleich durch Thomas Kubina, der einen per Kopf verlängerten Freistoß ins Tor bugsierte (45.). Freistöße waren auch für die Neusässer ein probates Mittel: Ein lang getretener Ball landete bei Frank Lehrmann, der per Direktabnahme aus spitzem Winkel zum 1:2 vollstreckte (55.). Doch die Finkel-Truppe gab sich nicht geschlagen und spielte weiter auf den Ausgleich. Insbesondere Torjäger Thomas Kubina war ein ständiger Unruheherd und am Ende auch verantwortlich für den viel umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer, als er einen Freistoß aus 20 Metern mit einem strammen Schuss direkt verwandelte (80.). Da auch die Schlussoffensive der Gäste keine gefährlichen Aktionen mehr hervorbrachte, blieb es beim gerechten Remis, das für Neusäß die Relegation bedeutet. (maku)

(3:1). Horgau erwischte einen perfekten Start und erzielte durch Philipp Mayer (7.) die Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte Westheim durch Benjamin Walter (9.) ausgleichen. Noch vor der Halbzeitpause konnte die Heimelf durch Treffer von Mathias Moser (39.) und Marius Dussler (45.+1.) die Partie zu ihren Gunsten drehen. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer und folgerichtig verkürzte Maximilian Vogele (63.) auf 3:2. Die große Ausgleichschance für die Gäste bot sich wiederum durch Vogele (70.), sein Schuss klatschte an den Pfosten. Im Gegenzug scheiterte Westheims Benny Walter mit einem sehenswerten Abschluss am Horgauer Gehäuse. Im bis dato fairen und freundschaftlichen Spielverlauf sorgte das Schiedsrichtergespann mit fragwürdigen Entscheidungen auf beiden Seiten dafür, dass die Partie zum Spielende noch recht ruppig und hektisch wurde. (svw)

(1:0). Mit einer souveränen Vorstellung behielten die Platzherren vollkommen verdient die drei Punkte im Anhauser Tal. Die stark abstiegsbedrohten Gäste waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, die Heimelf ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Sehr früh brachte Michael Duda die Gastgeber nach einer sehenswerten Kombination mit 1:0 in Führung (11.). Auch in der Folge war der SSV überlegen, hatte allerdings auch Glück, dass der Schiedsrichter kurz vor dem Wechsel einen regulären Treffer der Gäste wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannte. Kurz nach der Halbzeit setzte sich Tobias Wieser gekonnt im Strafraum durch und erzwang so das 2:0 durch ein Eigentor von Andreas Hartmann (54.). Für die Entscheidung in dieser einseitigen Partie sorgte schließlich Johannes Seipt, der den zu weit vor seinem Kasten postierten TSV-Torhüter mit einem Heber zum 3:0 überwand (63.). Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können, aber Alex Micheler scheiterte in der Schlussphase zweimal ganz knapp. (zer)

(1:0). In der ersten halben Stunde war die Partie recht ausgeglichen und beide Teams hatten einige Chancen. Vor allem defensiv waren die Gäste gut organisiert. Sedat Yilmaz gelang es dann aber noch vor dem Pausenpfiff, den ersten Treffer für die Hausherren zu verbuchen (39.). Nach Seitenwechsel versuchten die Gäste durch ein offensiveres Spiel, die Partie zu dominieren. Dabei kam ihnen allerdings die erstklassige Chancenverwertung des TSV Haunstetten in die Quere. Christoph Stelzner (65.), Daniel Schnürle (72.), Fabian Schwarzmaier (85.) und Christian Bernhardt (89.) erhöhten in Nullkommanichts auf 5:0 und sicherten ihrer Mannschaft damit drei verdiente Punkte und den Meistertitel. (AL)

