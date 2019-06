vor 34 Min.

Die ganze Saison nicht Baden gegangen

Nachdem sie die ganze Saison ungeschlagen überstanden haben, stürzten sich die Frauen des SV Thierhaupten in voller Montur in den Pool. Nur Trainer Georg Mayr (rechts hinten) durfte als einziger Mann mit ins kühle Nass. Hinten link smit Krone die Torschützenkönigin Sarah Halbritter.

Die Frauen des SV Thierhaupten steigen ungeschlagen in die Bezirksliga auf

Ungeschlagen beendete die erste Frauenmannschaft des SV Thierhaupten die Saison 2018/19. Nachdem die Mädels vorab im Kreispokal triumphierten, sicherten sie sich auch bereits vorzeitig den Titel in der Kreisliga. 83:19 Tore und 46 Punkte – das sind 19 Punkte Vorsprung – sprechen für sich. Parallel holte sich Sarah Halbritter mit 20 Treffern die Torjägerkanone der Liga.

Nach dem nun endlich geschafften Aufstieg in die Bezirksliga ließ es das Team nach dem letzten Spiel gegen die SG Petersdorf/Hollenbach (5:1) ordentlich krachen und sprang nach dem Abpfiff noch in voller Montur in den beheizten Pool. Während also die Sieger wirklich baden gingen, galt selbiges bildlich für die Gäste, für die die Niederlage den Abstieg besiegelte.

Die Leistung der SVT-Damen ist als außerordentlich einzustufen, da sie nach dem Abgang von Trainer Marco Brosi zum Rückrundenstart praktisch ohne Coach in Eigenregie agierten. Als große Stütze erwiese sich Georg Mayr. Er durfte deshalb als einziger Mann mit in den Pool. Für die kommende Bezirksligasaison ist der Trainerposten weiterhin vakant. (ww-)

