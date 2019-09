00:03 Uhr

Diedorf schickt mit erstem Sieg Stadtbergen in den Keller

An der Spitze wahrt der TSV Leitershofen seine weiße Weste

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest hat Absteiger TSV Leitershofen seine weiße Weste mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Lützelburg gewahrt. Auf Rang zwei hat sich wieder der TSV Welden geschoben, der beim VfR Foret mit 2:1 gewann. Auch der TSV Neusäß II lässt nicht locker und trotzte der SpVgg Auerbach ein 1:1 ab. Den ersten Saisonsieg konnte der TSV Diedorf gegen die TSG Stadtbergen (3:0) verbuchen, die damit ebenso wie der TSV Meitingen II noch immer sieglos ist.

(1:1). In einem Match auf Augenhöhe fanden die Männer des TSV Neusäß besser ins Spiel. Durch ein schönes Tor von Cem Aydugan gingen die Gastgeber bereits in der achten Minute in Führung. Darauffolgend vergaben die Spieler des TSV allerdings zwei hundertprozentige Chancen und verpassten dadurch, das Spiel schon früh für sich zu entscheiden. Auf die beiden Unaufmerksamkeiten des TSV folgte prompt der Ausgleich der Gäste. Thomas Zott netzte noch vor dem Pausenpfiff zum 1:1 ein (41.). Die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichener, war aber von harten Zweikämpfen geprägt. Beide Teams konnten sich dennoch keine großen Chancen mehr erspielen, weshalb es letztlich bei einer fairen Punkteteilung blieb. – Zuschauer: 35.

(1:1). Viele Chancen, wenig Tore. Obwohl die SpVgg Bärenkeller die Zügel zu Beginn der Partie fest in der Hand hatte, reichte es nicht für einen Sieg. Nach der frühen Führung durch einen Treffer von Matthias Lang (7.) folgten etliche hundertprozentige Chancen für die Hausherren. Diese konnten jedoch nicht verwandelt werden, wozu auch die starke Leistung des gegnerischen Torhüters beitrug. So kam es, dass Lukas Stohr bereits in der 18. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Viele Gelbe Karten auf beiden Seiten prägten das Match und es blieb schlussendlich bei einem 1:1-Unentschieden. – Zuschauer: 70. (AL)

(1:0). Bei einer ausgeglichenen Partie fanden die Gastgeber besser ins Spiel. Florian Sentpaul brachte die Meitinger Elf dann nach 30 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel holten die Gäste aus Emersacker auf: In der 62. Minute glich Manuel Ludwig zum 1:1 aus. Bis zum Ende blieb es bei dieser fairen Punkteteilung.

(1:0). Die Heimelf brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, konnte dann aber die Gäste mit gutem Pressing unter Druck setzen und sich selbst erste Möglichkeiten erarbeiten. Es dauerte jedoch bis zur 42. Minute, als Benedikt Wellkamp nach einem Foul im Strafraum an Maximilian Mayer zur 1:0-Führung einnetzen konnte. Auch die zweite Halbzeit begann von beiden Mannschaften zäh. Nach einem Konter konnten sich die Hausherren bei ihrem Keeper Tobias Rüger bedanken, der die einzig gefährliche Situation der Gäste stark entschärfen konnte. Direkt im Anschluss war es Sebastian Batz, der nach einem Abwehrfehler, zum 2:0 einschieben konnte (68.). Keine Zeigerumdrehung später war es wiederum Batz, der nach starker Vorarbeit von Tom Grimbacher auf Maximilian Mayer ablegte und dieser gekonnt zum 3:0 versenken konnte. Somit kamen die Hausherren verdient zu ihrem ersten Saisonsieg, der bei einer besserer Chancenverwertung durchaus noch höher hätte ausfallen können. – Zuschauer: 65. (bewe)

(0:1). Die Männer des TSV Leitershofen starteten eher schlecht als recht in die Partie. Als Resultat dessen gingen die Gäste durch einen Treffer von Martin Schnierle (44.) als Gewinner der ersten Hälfte in die Pause. Durch viele Spielerwechsel versuchte der TSV Leitershofen, Stabilität in die zweite Halbzeit zu bringen. Es dauerte einige Minuten, ehe Anil Zambak den Ball gekonnt an Freund und Feind vorbei dribbelte und einen Schuss aus 40-Metern zum 1:1-Ausgleichtreffer verwandelte (62.). Anschließend waren die Gastgeber am Drücker und bemüht das 2:1 zu machen, was letztendlich Tobias Meyer aus einer Standardsituation hinaus gelang (87.). In der Nachspielzeit verwandelte erneut Spielertrainer Anil Zambak einen Elfer gekonnt zum 3:1 und sicherte seinem Team damit wichtige Punkte. – Zuschauer: 100.

(0:0). In der ersten Halbzeit hatten beide Teams zahlreiche Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. Erst nach dem Seitenwechsel kam mehr Schwung in die Partie. Welden startete mit zwei Großchancen durch Kilian Vermeulen und Michal Durica in die zweite Hälfte und auch Savas Kocak scheiterte nur knapp. Nach einem Zuspiel von Julian Liepert netzte Michal Durica dann zum langersehnten 0:1 ein (64.). Julian Liepert erhöhte kurz darauf auf 0:2 (75.). Nach erneuten Chancen auf beiden Seiten verwandelte Tolunay Bakar einen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer (81.) und stellte damit auch den Endstand her. (AL)

