Diedorf wahrt die letzte Relegationschance

Hart zur Sache ging es zwischen dem TSV Diedorf und dem VfR Foret. Behar Murseli (am Ball) und David Wörl kämpfen hier gegen Melih Arslan.

Aber das Spitzenduo TSV Täfertingen und SV Thierhaupten gibt sich keine Blöße

Das Führungsduo der Fußball-Kreisklasse Nordwest gibt sich keine Blöße. Der TSV Täfertingen fertigte die SpVgg Bärenkeller im Derby 5:0 ab, der SV Thierhaupten setzte sich gegen den SV Ehingen mit 4:1 durch. Den dritten Sieg in Folge konnte der TSV Diedorf ohne seinen im Urlaub weilenden Trainer Jürgen Fuchs mit 4:1 gegen den VfR Foret einfahren und damit die letzte Relegationschance wahren. Der TSV Meitingen II hievte sich mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Lützelburg aus den Abstiegsrängen. Dort stehen jetzt der SV Erlingen und der TSV Herbertshofen (siehe „Spiel der Woche“).

(1:1). Nach einer Viertelstunde durfte Vincent Junglewitz nach schöner Vorarbeit von Andre Köllmer gekonnt zum 1:0 einnicken. Die Gäste kamen mit ihrer ersten Aktion durch einen verlängerten Kopfball von Cem Kaplan zum Ausgleich (24.). Die Hausherren, die bis dahin klar spielbestimmend waren, ließen sich dadurch verunsichern und schafften es nicht mehr bis zur Halbzeit, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Schwarz-Gelben wieder das Kommando und konnten sich 20 Minuten vor Schluss mit dem erneuten Führungstreffer belohnen. Florian Sandner war nach Vorlage von Maximilian Mayer erfolgreich (69.). Mayer selbst konnte sich fünf Minuten später ebenfalls mit einem schönen Distanzschuss zum 3:1 in die Torschützenliste eintragen (74.), und nachdem dieser kurz vor Schluss im Strafraum zu Boden gezerrt wurde, war es wiederum Sandner, der den 4:1-Endstand herstellen konnte. – Zuschauer 45. (bewe)

(1:0). Im Nachbarschaftsduell kam der heimische TSV zu einem letztlich deutlichen und ungefährdeten Erfolg, auch wenn die Gäste am Ende um ein bis zwei Tore unter Wert geschlagen wurden. In der ersten Halbzeit hielt Bärenkeller noch gut dagegen – Täfertingen führte nur knapp durch einen Treffer von Marco Villani (23.). Durch einen Doppelschlag kurz nach dem Wechsel durch Pierre Winatschek (50./53.) war die Partie dann aber entschieden. Torjäger Marco Villani (68./75.) schraubte das Ergebnis noch in die Höhe. – Zuschauer 70. (kabö)

(0:0). In einem harten, aber ausgeglichenen Spiel zeigte der TSV Neusäß II eine sowohl kämpferisch als auch läuferisch starke Leistung. Beide Teams erspielten sich gute Chancen, die jedoch in der ersten Hälfte nicht verwertet wurden. Nach der Halbzeitpause kämpften sich die Gastgeber dann zurück ins Spiel, und Justin Kresse traf zum lang ersehnten 1:0 (70.). Fast hätte der TSV Neusäß II noch auf 2:0 erhöhen können, doch die Elfmeterchance wurde vergeben. – Zuschauer 20.

(1:0). Nach 21 Minuten erzielte Jan Blochum das erste Tor für die heimische Elf und sorgte damit für die klar verdiente Halbzeitführung. Wenige Minuten später hatte auch Martin Bader eine Großchance, die jedoch nicht verwandelt werden konnte. Nach dem Seitenwechsel mussten sich die zahlreich erschienenen Fans des TSV Meitingen einige Zeit gedulden, bis Florian Sentpaul dann auf 2:0 erhöhen konnte (71.) und somit den Sieg sicherte. – Zuschauer 100.

(1:0). Es ging gut los. Reinhold Armbrust setzte sich zum Führungstreffer durch (13.). Zwei Minuten später konnte Martin Redel ausgleichen. Den erneuten Führungstreffer hatte Florian Schulz auf dem Kopf – der Ehinger Keeper parierte. Der SVT lauerte auf Konter, die Chancen blieben aber noch ergebnislos. Bis zur 81. Minute dauerte es, ehe der SVT erlöst werden sollte. Ehingens Torwart fasste unglücklich nach dem Ball und touchierte dabei Reinhold Armbrust. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter, den Daniel Huber zur längst überfälligen Führung verwandelte. In der 83. Minute sorgte Armbrust selbst für das 3:1. Einen weiteren Treffer machte Armbrust per Elfmeter, nachdem er vorher vom Keeper unsanft im Strafraum gestoppt wurde (89.). (cm-)

(0:3) Gegen die Gäste hatte der TSV keine Chance. Mit ihrem Spiel über die Außenpositionen und flachen Pässen ins Zentrum gelang Christian Unger der Führungstreffer (18.), und nur wenig später köpfte Daniel Unger den Ball nach einem Freistoß zum 0:2 ins Tor (25.). In der 30. Minute verpassten die Gäste noch knapp das 0:3, doch nur Sekunden später traf erneut Christian Unger dann zum Halbzeitstand (32.). Kurz nach Wiederanpfiff dann das 0:4 durch Christian Herr (51.), und Welden verpasste erneut den Anschluss und vergab einen Foulelfmeter (54.). Michael Furnier belohnte sich mit dem 0:5 (69.) und bediente eine Minute später Christian Unger, der zum 0:6 einschieben konnte. Es folgte noch etwas Ergebniskosmetik seitens Welden durch Durica, der einen Freistoß zum 1:6 (84.) verwandelte. – Zuschauer 93. (weld)

