vor 45 Min.

Dieses Derby war ein echter Thriller Lokalsport

Der 17-jährige Maximilian Heinzel war beim 5:4-Sieg des TC Rot-Weiß Gersthofen der „Man of the Match“.

TC Rot-Weiß Gersthofen verwandelt einen 1:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg

Den zahlreichen zum mit Spannung erwarteten Landesliga-Derby des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten angereisten Zuschauern wurde nicht nur hochklassiges Tennis, sondern auch Höchstspannung bis zum Ende der Begegnung geboten. Nach einem 1:4-Rückstand setzte sich der TC Rot-Weiß Gersthofen gegen den TSV Schwaben Augsburg noch mit 5:4 durch.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber sehr positiv. Trainer Milan Krivohlavek gewann sein Einzel auf Position 6 schnell und glatt in zwei Sätzen. Doch in den folgenden Einzeln wendete sich das Blatt. Antonin Adamcik und Nikola Boskov unterlagen jeweils nach hartem Kampf. Nun sollten aus der zweiten Welle zumindest zwei Siege her, um das Match wieder ausgeglichen zu gestalten. Doch dies gelang nicht. Christian Kloimüllner war gegen den tschechischen Routinier Jan Prihoda chancenlos und im rein tschechischen Spitzeneinzel unterlag auch Lukas Polacek in einer spannenden und hochklassigen Partie mit 6:7, 4:6.

Beim Zwischenstand von 1:4 lag es nun am Gersthofer Younster Maximilian Heinzel, sein Team wenigstens noch im Rennen zu halten. Dies gelang ihm, er besiegte nach hartem Kampf den Mannschaftsführer des TC Schwaben, Dominik Garbatschek, mit 10:5 im entscheidenden Match-Tiebreak. So bestand noch die theoretische Chance, durch Siege in allen drei Doppeln, die Partie zu gewinnen.

Als Erstes gewann das sehr gut eingespielte tschechische Einserdoppel Polacek/Adamcik seine Partie in zwei Sätzen. Zeitgleich ging das Dreierdoppel Boskov/Kloimüllner nach gewonnenem ersten und verlorenem zweiten Satz in den entscheidenden Match-Tiebreak. Die beiden Gersthofer hatten beim Stand von 9:7 zwei Matchbälle, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Bei 9:10 mussten sie selbst einen Matchball abwehren und gewannen am Ende mit 15:13. Nun war die Partie beim Stand von 4:4 völlig unerwartet wieder komplett offen.

Das Zweierdoppel musste über Sieg oder Niederlage entscheiden. Hier verloren die Gersthofer Heinzel/Krivohlavek den ersten Satz mit 4:6. Beim Spielstand von 4:5 musste nun Maximilian Heinzel gegen den Matchverlust aufschlagen. Die Spieler des TC Schwaben hatten in diesem Game insgesamt sieben Matchbälle, doch der 17-Jährige behielt die Nerven und wehrte alle Matchbälle ab. Schließlich gelang der Spielgewinn zum 5:5 und im nächsten Spiel das entscheidende Break. Nun lief die Partie für die Gersthofer. Der zweite Satz wurde mit 7:5 gewonnen und im entscheidenden Match-Tiebreak verwandelte der „Man of the Match“ den zweiten Matchball zum 10:8-Sieg. Gersthofen drehte tatsächlich einen 1:4 Rückstand und gewann mit 5:4.

Nun hat man mit 8:2 Punkten gute Chancen am Ende die Landesliga-Saison auf Platz zwei zu beenden, dies wäre ein Riesenerfolg, wenn man bedenkt, dass man vergangene Saison noch eine Liga tiefer spielte. (WiJo)

Themen Folgen